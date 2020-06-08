Jeep Grand Wagoneer выехал на тесты и застрял в грязи 

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Трехрядный внедорожник Jeep, который готовится к возвращению в модельный ряд бренда в 2022 году, застрял на обочине во время тестового заезда и сразу же попал в объектив вездесущих фотошпионов.

Внушительный размер трехрядного Grand Wagoneer раскрывает припаркованный рядом Grand Cherokee.

Carscoops

Правые колеса внедорожника застряли в грязи на обочине дороги, и машина опасно накренилась боком в сторону мелкого болотистого озера. Поэтому пилоты решили не рисковать, пытаясь вытащить SUV самостоятельно, и вызвали эвакуатор.

Пока пилоты ждали помощи, шпионам удалось снять салон новинки, в котором виден огромный экран мультимедийной системы — вероятно, 12-дюймовый вертикальный дисплей от пикапа Ram 1500.

Carscoops