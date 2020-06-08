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Jeep Grand Wagoneer выехал на тесты и застрял в грязи 

Авторамблер 5 часов назад
Jeep Grand Wagoneer выехал на тесты и застрял в грязи
Фото: Carscoops
Трехрядный внедорожник Jeep, который готовится к возвращению в модельный ряд бренда в 2022 году, застрял на обочине во время тестового заезда и сразу же попал в объектив вездесущих фотошпионов.
Внушительный размер трехрядного Grand Wagoneer раскрывает припаркованный рядом Grand Cherokee.
Carscoops
Правые колеса внедорожника застряли в грязи на обочине дороги, и машина опасно накренилась боком в сторону мелкого болотистого озера. Поэтому пилоты решили не рисковать, пытаясь вытащить SUV самостоятельно, и вызвали эвакуатор.
Пока пилоты ждали помощи, шпионам удалось снять салон новинки, в котором виден огромный экран мультимедийной системы — вероятно, 12-дюймовый вертикальный дисплей от пикапа Ram 1500.
Carscoops
О техническом оснащении соперника Chevrolet Tahoe/Suburban ничего неизвестно. Он базируется на платформе Ram 1500 и может получить его гамму двигателей, включающую в себя бензиновые V6 и V8. Также может появиться полностью электрическая силовая установка.
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Бортжурнал , Jeep , Chevrolet , Chevrolet Tahoe
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