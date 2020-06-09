Названы самые популярные у москвичей машины премиум-класса 

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Эксперты автомобильного рынка проанализировали показатели продаж автомобилей премиального сегмента в Москве и составили на основе этих данных рейтинг самых популярных премиум-машин.

Замыкает топ-5 Lexus RX с результатом 528 единиц. Далее следуют модели Mercedes Benz: E-Class (498 штук), GLC (442 штук), GLS (420 штук), C-Class (407 штук) и GLE (393 штук).

Всего за первые четыре месяца текущего года в столице было куплено около 14 тысяч новых машин премиум-сегмента, сообщает агентство «АВТОСТАТ».

Ранее стало известно, что россияне стали больше покупать электромобили с пробегом.