Репетиция парада: как перекроют Москву

Движение в центре Москвы перекроют 14 июня для ночной репетиции парада. Водителям советуют воздержаться от поездок в центр на личном транспорте.

План перекрытия опубликован на официальном портале мэрии Москвы . Улицы будут закрыты с 21:00 14 июня до окончания мероприятия.

Так, будет запрещен проезд по Тверской улице от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой, по 1-й Тверской Ямской — от Большой Садовой до улицы Гашека. Также будут перекрыты Моховая улица (от Воздвиженки до Тверской), улица Охотный ряд, Большая Никитская (от Моховой до Романова переулка) и Оружейный переулок.

На Тверской улице уже начали наносить желтую разметку, на которую будут ориентироваться водители военной техники на репетиции Парада.

Парад Победы пройдет в Москве 24 июня. В нем примет участие большое количество военной техники, в том числе кабриолеты российского представительского бренда Aurus.