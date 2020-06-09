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Опубликован план перекрытия Москвы для репетиции парада Победы 

Авторамблер и ещё 6 7 часов назад
Репетиция парада: как перекроют Москву
Фото: mos.ru
Движение в центре Москвы перекроют 14 июня для ночной репетиции парада. Водителям советуют воздержаться от поездок в центр на личном транспорте.
План перекрытия опубликован на официальном портале мэрии Москвы. Улицы будут закрыты с 21:00 14 июня до окончания мероприятия.
Так, будет запрещен проезд по Тверской улице от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой, по 1-й Тверской Ямской — от Большой Садовой до улицы Гашека. Также будут перекрыты Моховая улица (от Воздвиженки до Тверской), улица Охотный ряд, Большая Никитская (от Моховой до Романова переулка) и Оружейный переулок.
На Тверской улице уже начали наносить желтую разметку, на которую будут ориентироваться водители военной техники на репетиции Парада.
Парад Победы пройдет в Москве 24 июня. В нем примет участие большое количество военной техники, в том числе кабриолеты российского представительского бренда Aurus.
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Бортжурнал , Правительство Москвы
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