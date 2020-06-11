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Названы цены на новый Mercedes-Benz E-Класс в России 

Car.ru и ещё 5 6 часов назад
Названы цены на новый Mercedes-Benz E-Класс
Фото: Car.ru
Дилерские центры Mercedes-Benz в России объявили о начале приема заказов на обновленный седан E-Класс и озвучили его цену.
Немецкие дилеры недавно начали получать товарные автомобили Mercedes-Benz E-Класс, а отечественные продавцы уже принимают предзаказы на новинку. Ожидание автомобиля российскими покупателями не затянется надолго, в Россию они начнут поступать уже в августе 2020 года.
Рестайлинговый E-Класс получил обновленный внешний вид, новое рулевое колесо и современную мультимедиасистему MBUX. В базовых комплектациях теперь присутствует полностью цифровая приборная панель, раздельный климат-контроль, диодная оптика и широкий перечень систем безопасности.
Для российского рынка производитель предложил обновлённую гамму двигателей. Стартовый дизельный Mercedes-Benz E 220d получил мотор на 150 лошадиных сил. Также будут предлагаться E 200 и E 220d с отдачей 197 и 194 л.с. соответственно. Комплектации E 450 и Mercedes-AMG E53 придётся ждать немного больше, так как их собирают только на производственных площадках в Германии.
Цена базовых версий Mercedes-Benz E 200 и E 200d в России составляет 3,73 миллиона рублей, а флагманская Mercedes-AMG E53 оценивается уже 6,37 млн руб.
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Бортжурнал , Кроссовер , Mercedes-Benz E-Класс , Mercedes-Benz
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