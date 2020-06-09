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Названы автомобили с «неубиваемой» подвеской 

Car.ru 10 часов назад
Топ-4 авто с «неубиваемой» подвеской
Фото: Car.ru
Из-за того, что российские дороги в некоторых случаях оставляют желать лучшего, многие водители при выборе транспортного средства ориентируются на надёжную и крепкую подвеску, способную выдержать езду в условиях бездорожья.
Эксперты анонсировали ряд подержанных авто с очень прочной подвеской.
На первом месте размещается Renault Logan. Данный бюджетный седан имеет высокую надёжность и большой ресурс. Неплохую и довольно свежую версию можно приобрести на вторичном авторынке за 400 000 — 450 000 руб.
Вторая позиция досталось американо-корейской модели Chevrolet Lacetti. В авто удачно сочетается кузов, просторный салон, надёжная силовая установка, а также крепкая подвеска. За подержанную версию в неплохом состоянии придётся выложить 350 000 руб.
На третьем месте разместилась Almera Classic автобренда Nissan. Данное авто имеет довольно простой салон и устаревший дизайн. При этом бюджетная версия до 350 000 руб. пользуется у россиян довольно хорошим спросом.
Четвёртое место досталось Skoda Octavia. «Чех» очень надёжен и имеет высокое качество отделки салона. За вторую генерацию Octavia на рынке подержанных авто придётся выложить около 450 000 руб.
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Бортжурнал , Nissan , Chevrolet , Renault Logan , Skoda Octavia , Renault , Skoda , Chevrolet Lacetti
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