Топ-4 авто с «неубиваемой» подвеской

Из-за того, что российские дороги в некоторых случаях оставляют желать лучшего, многие водители при выборе транспортного средства ориентируются на надёжную и крепкую подвеску, способную выдержать езду в условиях бездорожья.

Эксперты анонсировали ряд подержанных авто с очень прочной подвеской.

На первом месте размещается Renault Logan . Данный бюджетный седан имеет высокую надёжность и большой ресурс. Неплохую и довольно свежую версию можно приобрести на вторичном авторынке за 400 000 — 450 000 руб.

Вторая позиция досталось американо-корейской модели Chevrolet Lacetti. В авто удачно сочетается кузов, просторный салон, надёжная силовая установка, а также крепкая подвеска. За подержанную версию в неплохом состоянии придётся выложить 350 000 руб.

На третьем месте разместилась Almera Classic автобренда Nissan . Данное авто имеет довольно простой салон и устаревший дизайн. При этом бюджетная версия до 350 000 руб. пользуется у россиян довольно хорошим спросом.