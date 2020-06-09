АвтоВАЗ готовит обновление блока ЭРА-ГЛОНАСС 

Отечественный автомобильный бренд АвтоВАЗ собирается обновить систему управления блоком ЭРА-ГЛОНАСС, чтобы потом устанавливать его на все машины компании.

Впервые АвтоВАЗ начал использование системы ЭРА-ГЛОНАСС на машинах Lada Vesta 5 лет назад. С тех пор слишком большого распространения данный комплекс не получил, но к 2020 году всё больше LADA имеет в базовом оснащении блок управления ЭРА-ГЛОНАСС.

Так как внешний вид и внутренняя отделка новых машин АвтоВАЗа меняется, то и блок управления ЭРА-ГЛОНАСС должен стать универсальным, чтобы не выделяться на фоне остального салона.

Специальная российская система ЭРА-ГЛОНАСС является довольно удобной и вскоре станет обязательной для установки на всех машинах отечественного производства. Она позволяет одним нажатием кнопки, в случае аварии, вызвать спасательную службу, которым автоматически передаются координаты пострадавшего авто.