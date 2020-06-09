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АвтоВАЗ готовит обновление блока ЭРА-ГЛОНАСС 

Car.ru 7 часов назад
АвтоВАЗ готовит обновление блока ЭРА-ГЛОНАСС
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Отечественный автомобильный бренд АвтоВАЗ собирается обновить систему управления блоком ЭРА-ГЛОНАСС, чтобы потом устанавливать его на все машины компании.
Впервые АвтоВАЗ начал использование системы ЭРА-ГЛОНАСС на машинах Lada Vesta 5 лет назад. С тех пор слишком большого распространения данный комплекс не получил, но к 2020 году всё больше LADA имеет в базовом оснащении блок управления ЭРА-ГЛОНАСС.
Так как внешний вид и внутренняя отделка новых машин АвтоВАЗа меняется, то и блок управления ЭРА-ГЛОНАСС должен стать универсальным, чтобы не выделяться на фоне остального салона.
Специальная российская система ЭРА-ГЛОНАСС является довольно удобной и вскоре станет обязательной для установки на всех машинах отечественного производства. Она позволяет одним нажатием кнопки, в случае аварии, вызвать спасательную службу, которым автоматически передаются координаты пострадавшего авто.
Какой именно автомобиль LADA первым получит обновленный блок управления — пока неизвестно. Если верить слухам, то он должен устанавливаться на LADA Largus, Vesta и Niva, пишут СМИ.
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Бортжурнал , Lada Largus , Lada Vesta , Lada , Автоваз
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