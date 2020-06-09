Можно ли получить штраф за использование кондиционера?

В летнюю жару в городских условиях без кондиционера в автомобиле просто не обойтись. Движение в пробках замедлено. Поэтому охладить салон естественным образом, открывая окна, не получится. При этом за использование кондиционера можно получить приличный штраф. Но не нужно понимать данные слова буквально. Давайте все по порядку.

Современные автомобили кроме всего прочего обладают еще такой весьма полезной функцией, как удаленный запуск. В зимнее время эту функцию используют, чтобы прогреть двигатель. А жарким летом некоторые автолюбители заблаговременно запускают двигатель, чтобы охладить салон. Ведь после запуска двигателя автоматически включается кондиционер.

Все вроде бы замечательно. Но жильцам близлежащих домов не доставляет особого удовольствия вдыхать каждое утро выхлопные газы. И они жалуются в ГИБДД

А те рано утречком приезжают по указанному адресу и берут тепленькими любителей комфорта. Все потому, что п.17.2 ПДД прямо запрещает стоянку с работающим двигателем в жилой зоне. Штраф составляет 1 500 рублей. А жителям Москвы или Санкт-Петербурга придется выложить 3 000 рублей.