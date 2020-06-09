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В США мужчина купил автомобиль, набитый наркотиками 

Motor.ru 4 часа назад
Сюрпиз: купленный автомобиль был набит наркотиками
Фото: Motor.ru
В городе Рио-Гранде, США, мужчина приобрел на аукционе подержанный автомобиль, в котором впоследствии обнаружил потайные отделения, заполненные наркотиками на 850 000 долларов (примерно 58 000 000 рублей по текущему курсу).
Владелец «наркотического» автомобиля незамедлительно обратился в полицию. До приезда кинологов мужчина сумел самостоятельно отыскать в скрытом отсеке автомобиля семнадцать свертков, заполненных наркотическим веществом.
Приехавшие полицейские вместе с обученными собаками смогли найти еще семнадцать свертков, спрятанных в другом потайном хранилище. В результате экспертизы, сотрудники полиции определили, что каждый сверток, весивший ровно один килограмм содержит в себе кокаин. Стражи порядка оценили найденные свертки в 850 000 долларов (примерно 58 миллионов рублей по текущему курсу).
Поскольку город Рио-Гранде находится на границе с Мексикой, скорее всего найденные наркотики предназначались для конкретного покупателя. В связи с этим шериф города Ларедо, в котором проживает мужчина, поблагодарил его за сознательность и выплатил денежное вознаграждение. Однако только что купленного автомобиля владелец временно лишился, поскольку он был изъят для проведения следственных мероприятий.
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Бортжурнал
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