Сюрпиз: купленный автомобиль был набит наркотиками

В городе Рио-Гранде, США, мужчина приобрел на аукционе подержанный автомобиль, в котором впоследствии обнаружил потайные отделения, заполненные наркотиками на 850 000 долларов (примерно 58 000 000 рублей по текущему курсу).

Владелец «наркотического» автомобиля незамедлительно обратился в полицию. До приезда кинологов мужчина сумел самостоятельно отыскать в скрытом отсеке автомобиля семнадцать свертков, заполненных наркотическим веществом.

Приехавшие полицейские вместе с обученными собаками смогли найти еще семнадцать свертков, спрятанных в другом потайном хранилище. В результате экспертизы, сотрудники полиции определили, что каждый сверток, весивший ровно один килограмм содержит в себе кокаин. Стражи порядка оценили найденные свертки в 850 000 долларов (примерно 58 миллионов рублей по текущему курсу).

Поскольку город Рио-Гранде находится на границе с Мексикой, скорее всего найденные наркотики предназначались для конкретного покупателя. В связи с этим шериф города Ларедо, в котором проживает мужчина, поблагодарил его за сознательность и выплатил денежное вознаграждение. Однако только что купленного автомобиля владелец временно лишился, поскольку он был изъят для проведения следственных мероприятий.