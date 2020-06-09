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За 10 лет россияне разлюбили седаны 

Car.ru 3 часа назад
Россияне разлюбили седаны
Фото: Car.ru
В настоящее время на автомобильном рынке России наблюдается тенденция падения спроса на седаны со стороны отечественных автолюбителей. Хотя 10 лет назад ситуация была совсем другая.
Еще в 2010 году четырехдверные седаны занимали на отечественном потребительском рынке немногим меньше половины всего рынка легковых автомобилей в стране. Специалисты выяснили, какие автомобили предпочитают наши покупатели в 2020 году, и как изменились предпочтения российских автомобилистов за последнее десятилетие.
В 2010 году на долю седанов выпадало 40% всех покупок на отечественном автомобильном рынке. На втором месте по популярности находились кроссоверы и универсалы, 32%. Хэтчбеки приобретали 25% отечественных автомобилистов.
В настоящее время наибольшим спросом пользуются автомобили в кузове универсал, 54%. Сюда же эксперты отнесли и кроссоверы. Седаны на втором месте, 28%, а доля хэтчбеков снизилась до 11%. В тоже время наблюдается некоторое увеличение спроса на транспортные средства в кузове лифтбек.
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