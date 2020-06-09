Россияне разлюбили седаны

В настоящее время на автомобильном рынке России наблюдается тенденция падения спроса на седаны со стороны отечественных автолюбителей. Хотя 10 лет назад ситуация была совсем другая.

Еще в 2010 году четырехдверные седаны занимали на отечественном потребительском рынке немногим меньше половины всего рынка легковых автомобилей в стране. Специалисты выяснили, какие автомобили предпочитают наши покупатели в 2020 году, и как изменились предпочтения российских автомобилистов за последнее десятилетие.

В 2010 году на долю седанов выпадало 40% всех покупок на отечественном автомобильном рынке. На втором месте по популярности находились кроссоверы и универсалы, 32%. Хэтчбеки приобретали 25% отечественных автомобилистов.

В настоящее время наибольшим спросом пользуются автомобили в кузове универсал, 54%. Сюда же эксперты отнесли и кроссоверы. Седаны на втором месте, 28%, а доля хэтчбеков снизилась до 11%. В тоже время наблюдается некоторое увеличение спроса на транспортные средства в кузове лифтбек.