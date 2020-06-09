Как выбрать хороший домкрат для автомобиля 

Немалое количество владельцев использует штатный домкрат для автомобиля, который со временем выходит из строя. Как правильно выбрать новый, хороший и надежный домкрат, если весьма немаловажное устройство сломалось или просто не устраивает по ряду критериев?

Автомобильные домкраты в большинстве случаев используются лишь изредка, когда возникает необходимость снять проколотое колесо для замены или раз в сезон махнуть шины. Бывают также и внедорожные домкраты, известные как хайджеки, для гораздо более специфичных задач, но о них мы поговорим в другой раз. Сегодня речь пойдет о самых обычных домкратах для легковых автомобилей и внедорожников, их видах и критериях выбора.

Говоря глобально, домкраты делятся на механические, гидравлические и пневматические.

Механические приспособления поднимают транспортное средство при воздействии на специальную рукоятку — ее вращают или нажимают. Такие домкраты — наиболее простые и доступные. Для постоянного использования они не слишком подходят, так как работа с ними требует постоянных затрат сил, но они отлично годятся для замены колеса из-за спустившей шины или смены шин раз в сезон.

Гидравлические устройства удобнее — они не требуют таких энергозатрат от человека, поскольку процесс подъема автомобиля заметно упрощает и облегчает давление, которое создает рабочая жидкость. Приводятся они нажатием на специальную рукоятку.

Пневматические домкраты тоже получится применить в дороге. Эти устройства, представляющие собой камеры-резервуары, работают от источника сжатого воздуха. Таковым может быть пневмосеть в мастерских, газовый баллон и выпускной тракт автомобиля. Надуть пневматический домкрат можно в чистом поле, прицепив шланг к выхлопной трубе. Газы наполняют "подушку", и та поднимает автомобиль.

Существует и другая, более простая классификация домкратов, в которой приоритетным выступает исполнительный механизм. К таким относятся винтовые или ромбовидные, бутылочные (гидравлические) и подкатные — эти разновидности наиболее популярные и распространенные.

Что такое высота подхвата и высота подъема

При выборе домкрата следует руководствоваться такими параметрами, как высота подъема и подхвата. Первый характеризует высоту от опорной поверхности, на которую устройство способно поднять груз. Как правило, высота подъема составляет 300-500 мм. Второй параметр означает расстояние от земли до днища, с которого проводится подъем. Обычно высота подхвата варьируется от 60 до 250 мм. Какой параметр подойдет именно вашему автомобилю? Это зависит от дорожного просвета. Если он сравнительно небольшой, не превышающий 150 мм, подобрать устройство будет сложно.

Встречается также и рабочий ход домкрата — это параметр, обозначающий расстояние от точки подхвата до максимальной точки подъема. Если говорить простым языком, это диапазон, в котором устройство способно работать, и чем он больше, тем шире применение домкрата.

Ромбовидные домкраты

Ромбовидные или винтовые домкраты известны едва ли не каждому автомобилисту — обычно эти устройства входят в комплектацию новой продукции. Выбрать такой инструмент для подъема машины очень просто — достаточно лишь определиться с грузоподъемностью, высотой подхвата и высотой подъема. Обычно ромбовидные домкраты поднимают от 1 до 2 тонн, имеют высоту подъема 300-390 мм и высоту подхвата 80-120 мм. Среднестатистический однотонный домкрат обеспечивает подъем автомобиля на 35 см, а полуторатонный — на 39 см. На последний особенно стоит обратить внимание владельцам кроссоверов и внедорожников с большим дорожным просветом и большим весом.

Кстати, настоятельно рекомендуем перед эксплуатацией смазать ходовой винт, иначе он начнет крошиться.

Гидравлические домкраты

Гидравлические или бутылочные вертикальные домкраты получили свое название за характерную форму и принцип работы. Выбирая такой домкрат (бывают одноштоковые и двухштоковые) следует учитывать широкий разброс грузоподъемности — начиная от двух и заканчивая десятками тонн. Гидравлические устройства отличаются простотой подъема благодаря рычагу, который достаточно несколько раз качнуть. То есть, в их случае нет необходимости крутить ручку, как при использовании ромбовидных домкратов. Как правило, такие устройства обеспечивают высоту подъема от 330 до 515 мм и высоту подхвата от 145 до 335 мм. Двухштоковые бутылочные механизмы имеют высоту подъема от 350 до 570 мм, высоту подхвата от 125 до 235 мм, но при этом могут весить как сравнительно немного, так и десятки килограмм для работы с тяжелой техникой.

Перед выбором следует учитывать, что некоторые гидравлические бутылочные домкраты могут поднять распространенные легковые модели только с накачанными колесами и беспомощны в случае прокола шины. При этом могут не годиться для других машин, даже при условии накачанных колес.

Подкатные домкраты

Устройства данного типа очень удобны для гаражного применения и широко используются шиномонтажными сервисами. Недостатком же является размер и вес — такой домкрат тяжелый и занимает очень много места в багажнике. Но, повторим, удобство и функционал на высоте. Более серьезные и дорогие "лифты" позволят не только колесо поменять, но и провести ремонтные работы. Домкраты подкатные гидравлические могут поднимать автомобили весом от 1,5 тонн, у них достаточно большая высота подъема — от 365 до 680 мм, а высота подхвата — от 80 до 200 мм.

Надувные домкраты

Довольно интересны надувные домкраты, которые для накачки используют энергию выхлопных газов — шланг просто присоединяется к выпускному тракту автомобиля. Для ускорения волнительной процедуры желательно понажимать на педаль газа, так как на холостых или низких оборотах давление выхлопных газов недостаточно и накачиваться резервуар будет не слишком быстро. Такие приспособления могут обеспечивать высоту подъема около 460 мм и имеют преимущество перед упомянутыми выше домкратами — их можно использовать фактически на любой поверхности, а не только на ровном асфальте.

Какой домкрат выбрать?

Мы бы не советовали подбирать домкрат с идеальными свойствами и универсальным функционалом. Подобное весьма затруднительно, так как для легковушки нужен один механизм, а в случае с внедорожником, вероятнее всего, другой. Кроме того, как отмечено выше, подкатной домкрат не всегда удобен при транспортировке, а надувной будет поднимать машину только, если заведен двигатель. Нюансов, как видите, хватает. Тем не менее, лучшим домкратом для легкового автомобиля, а также кроссовера или минивэна видится ромбовидный или бутылочный механизм. Владельцам внедорожников стоит обратить внимание на гидравлический домкрат. Ну а тем, кто желает получить надежное устройство для работы в гараже, стоит обратить внимание на подкатной домкрат.