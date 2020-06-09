Турецкий Electron One шокировал своим ценником 

Торговая марка Elektron Innovativ анонсировала выход своего первого гиперкара. Дебют состоится уже в 2021 году. Новинка получила маркетинговое название Electron One. Она имеет все шансы занять неплохую позицию в сегменте мелкосерийных суперкаров.

Если верить слухам, сборка этих шикарных машин будет налажена во всем известной «Долине моторов», рядом с такими ведущими производителями сегмента, как Ferrari и Pagani. При этом, большая часть запчастей, включая фирменные аккумуляторные блоки, будут транспортироваться из Турции. Кузов гиперкара будет изготовлен из инновационных композитных материалов. Общая мощность силовой установки составит 1 360 лошадиных сил.

До первой сотни машина способна разогнаться всего за 2.1 секунды. А максимальная скорость движения доходит до 200 километров в час. Примечательно, что цена новинки будет находиться в диапазоне от 330 до 350 тысяч евро. И это притом, что большая часть прямых конкурентов обходится как минимум на 1.5 миллиона дороже.

Пока что автомобиль этой модели существует исключительно в виде продукта компьютерного моделирования. Однако, если планы компании будут реализованы по графику, официальная премьера состоится в рамках Женевского автосалона уже в начале будущего года. Если же это мероприятие будет отменено, о чём ранее поступала информация, вероятнее всего фирме придётся искать другую площадку для дебюта суперкара.