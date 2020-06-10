Власти Москвы выписывали незаконные штрафы 

После введения системы автоматической фиксации нарушений спорные штрафы перестали быть редкостью в России. Вчера один из столичных автолюбителей рассказал, как его кошелек с помощью камеры попытались опустошить на 5 000 рублей.

По словам молодого человека, пару недель назад он проехал на своём автомобиле по Ярославскому шоссе в Москве и не нарушал правил дорожного движения. Через несколько дней он получил штраф, выписанный с помощью система фотофиксации.

Ему вменили «остановку или стоянку в неположенном месте» возле дома на Ярославском шоссе, мимо которого он проезжал. Также его заинтересовала сумма штрафа: она составила 5 тысяч руб, хотя статья 12.19 КоАП, по которой его наказали, предусматривает максимальное наказание в 2 500 рублей.

Как выяснилось, таким образом сотрудники Московской административной дорожной инспекции штрафуют столичных автолюбителей без цифрового пропуска по статье 3.18.1 КоАП Москвы.

Недавно Верховный суд разъяснил, что для наложения взыскания по этому пункту нельзя пользоваться автоматической фиксацией и московские власти решили выйти из ситуации, выписывая наказание по другой статье.

Обжаловать постановление теперь можно только через суд и на текущий момент московские судебные инстанции уже завалены огромным количеством жалоб на незаконные штрафы за нарушение самоизоляции.