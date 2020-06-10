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Пять недостатков кожаного салона 

Car.ru 9 часов назад
Пять недостатков кожаного салона
Фото: Car.ru
Те, кто ни разу не находился в машине с кожаным салоном, убеждены, что он не имеет недостатков и является показателем высокого статуса владельца автомобиля. Но на деле он содержит несколько негативных факторов, которые заставляют задуматься перед его приобретением. В наше время на рынке представлен большой выбор автомобилей с кожаным салоном. Он может быть как из натуральной кожи, так и из искусственной. Но мало кто знает о недостатках кожаного салона автомобиля.
Первый недостаток — уход. За кожаным салоном нужно своевременно ухаживать, в противном случае он быстро перестанет радовать глаз. Делать это придется при помощи специальных средств, либо доверить процедуру специалистам. Качественный уход поможет сохранить первоначальный вид кожаного салона. Если игнорировать данное мероприятие, то на коже быстро появятся различного рода повреждения.
Второй недостаток — неудобство в жаркую и морозную погоду. Если в машине в холодную погоду поддерживается подогрев кресел, а в жаркую — кондиционер, то этот недостаток не станет проблемой. В противном случае от палящего летнего солнца кожаное покрытие очень быстро нагреется и находиться в автомобиле будет невыносимо жарко. Зимой же, наоборот, сиденья будут холодными, и водитель и пассажиры будут испытывать сильный дискомфорт, что может сказаться на здоровье. Поэтому в автомобиле с кожаным салоном обязательно должны быть установлены специальные приборы подогрева сидений и кондиционер.
Третий недостаток — скользкое покрытие. Сидеть на кожаных креслах достаточно неудобно, особенно если сиденья не оборудованы специальными поддерживающими материалами. Решить проблему можно, подложив на сиденье мягкий материал. А можно обдумать этот вопрос перед покупкой.
Четвертый недостаток — кожа не «дышит». Находясь в автомобиле с кожаным салоном человек будет испытывать чрезмерное потоотделение. Дело в том, что тканевая или велюровая обивка пропускает воздух, а кожа — нет. Поэтому в автомобилях премиум-класса производители устанавливают различного рода вентиляторы, микроперфорацию кожи. Они предназначены для устранения лишней влаги и небольших загрязнений, но при этом за ними придется регулярно ухаживать.
Пятый недостаток — качество кожи. Если для обивки салона была использована некачественная кожа, то уже через пару лет при частом использовании она потеряет свой первоначальный вид. Это заставит владельца перетянуть все сиденья новым материалом, либо подыскать другое решение проблемы.
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