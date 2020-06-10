Самый маленький автомобиль в мире продают за 12 млн рублей 

Самая маленькая в мире машина выставлена на продажу в Германии. Ценв одноместной модели мини-кара Peel P50 составляет 150 тысяч евро, или 11 миллионов 700 тысяч рублей по актуальному курсу.

Звание самого компактного автомобиля в мире Peel P50 получил за свои небольшие размеры: длина — 1372 мм, ширина — 991 мм. Этот показатель является рекордным и занесен в книгу рекордов Гиннеса. В период с 1962 по 1965 год было выпущено порядка 50 таких автомобилей. До наших дней дожили только 27 из них.

Выставленный на продажу в Германии Peel P50 представляет собой современную реплику этой модели. Машина была выпущена в 2015 году. Приводит в движение автомобиль 49-кубовый двигатель, мощность которого составляет 3,4 лошадиные силы. Трансмиссия — вариатор. Данный экземпляр способен разгоняться до максимальной скорости в 45 километров в час.

Не исключено, что столь высокая цена автомобиля также обусловлена его необычным пёстрым окрасом, над которым работал популярный художник Леон Лёвентраут.