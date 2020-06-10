Основные ошибки при покупке машины с пробегом

Приобретение подержанного автомобиля может значительно сэкономить средства, но иногда оборачивается непредвиденными проблемами и в худшем случае становится иллюстрацией пословицы "скупой платит дважды".

Неприятности могут быть связаны как с самим автомобилем, так и с юридической частью сделки. Эксперты сервиса "Автокод" рассказали о распространенных ошибках при покупке машины с "рук".

Многие покупатели пренебрегают тщательной проверкой документов продавца. Нередко после завершения сделки оказывается, что продавал машину один человек, а принадлежит она другому. В таком случае ГИБДД откажет новому владельцу в регистрации автомобиля.

Также следует проверять историю выбранного авто. Эксперты напоминают, что не стоит верить на слово продавцам на вторичке и даже менеджерам в автосалонах. Даже автомобиль в идеальном состоянии может находиться в угоне, в залоге и же иметь запрет на регистрацию.

Осмотр транспортного средства стоит проводить только днем и при хороших погодных условиях. При осмотре ночью или при плохой видимости есть риск не заметить царапины, ржавчину и швы от сварки, которые могут сигнализировать о серьезном ремонте после аварии.

Наконец, эксперт советует в обязательном порядке тестировать машину "в деле" — брать ее на тест-драйв. Без тест-драйва невозможно в полной мере оценить техническое состояние автомобиля, а также другие важные особенности и характеристики.

Ранее "Авторамблер" рассказывал о новой мошеннической схеме, на которую можно наткнуться при покупке автомобиля: злоумышленники берут машину в аренду для работы в такси, а потом продают на "вторичке", используя поддельные документы.