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Названы основные ошибки при покупке машины с пробегом 

Авторамблер 2 часа назад
Основные ошибки при покупке машины с пробегом
Фото: Авторамблер
Приобретение подержанного автомобиля может значительно сэкономить средства, но иногда оборачивается непредвиденными проблемами и в худшем случае становится иллюстрацией пословицы "скупой платит дважды".
Неприятности могут быть связаны как с самим автомобилем, так и с юридической частью сделки. Эксперты сервиса "Автокод" рассказали о распространенных ошибках при покупке машины с "рук".
Многие покупатели пренебрегают тщательной проверкой документов продавца. Нередко после завершения сделки оказывается, что продавал машину один человек, а принадлежит она другому. В таком случае ГИБДД откажет новому владельцу в регистрации автомобиля.
Также следует проверять историю выбранного авто. Эксперты напоминают, что не стоит верить на слово продавцам на вторичке и даже менеджерам в автосалонах. Даже автомобиль в идеальном состоянии может находиться в угоне, в залоге и же иметь запрет на регистрацию.
Осмотр транспортного средства стоит проводить только днем и при хороших погодных условиях. При осмотре ночью или при плохой видимости есть риск не заметить царапины, ржавчину и швы от сварки, которые могут сигнализировать о серьезном ремонте после аварии.
Наконец, эксперт советует в обязательном порядке тестировать машину "в деле" — брать ее на тест-драйв. Без тест-драйва невозможно в полной мере оценить техническое состояние автомобиля, а также другие важные особенности и характеристики.
Ранее "Авторамблер" рассказывал о новой мошеннической схеме, на которую можно наткнуться при покупке автомобиля: злоумышленники берут машину в аренду для работы в такси, а потом продают на "вторичке", используя поддельные документы.
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Бортжурнал , ГИБДД , Авторамблер
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