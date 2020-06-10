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Что делать со старыми шинами? 

Car.ru 1 час назад
Что делать со старыми шинами?
Фото: Car.ru
Шины уже давно перестали быть элементом декора во дворах своих хозяев. Все реже можно встретить «шинные клумбы», а вкопанные в землю покрышки, служившие развлечением для молодежи, теперь попросту никому не нужны. Что же делать?
Избавляемся от лишнего. Существует несколько способов, как избавиться от уже ненужных покрышек.
1. Продажа
Как ни странно, бывшие в употреблении шины скупаются некоторыми организациями. Для какой цели — непонятно, но и речь не об этом. Как правило, цена составляет не более 300 рублей. Скупкой шин могут заниматься компании, создающие из этого материала множество вещей (например, покрытие, которое часто можно увидеть на спортплощадках). Вооружившись интернетом, можно найти небольшое количество подобных фирм, которые занимаются приемом и утилизацией покрышек любого размера.
2. Пункт приема
Если компанию по приему шин найти не удалось, в решении вопроса могут помочь пункты приема поношенных покрышек. Правда, получить за это деньги не получится.
Почему так сложно? Вполне логично будет задаться вопросом: а почему нельзя просто выкинуть старые шины? Почему нужно тратить столько времени на поиск места, где утилизируют покрышки? Тем не менее, ответ на данный вопрос существует, более того, ответ этот даже не один. Известно, что процесс разложения покрышки составляет 100 лет и более. Кроме того, в ходе разложения шина может пропитать землю химическими веществами, вредными для окружающей среды. В связи с этим, многие регионы и города запрещают выброс использованных покрышек на законодательном уровне. А значит, выброшенные просто так шины принесут своему владельцу довольно весомый штраф.
Нужно понимать, что подобные действия — это не желание нажиться на проблеме утилизации покрышек. В первую очередь это проводится в интересах экологии того или иного региона. Поэтому, оставляя шины на природном участке и со спокойной душой забывая о них, водитель провоцирует усугубление экологического состояния целого края, а это, в свою очередь — халатность. Более того, подобные действия со стороны юридического лица ведут к наложению штрафа и даже к аннулированию лицензии на ведение деятельности.
Какова цена избавления? В случае когда осуществить продажу не получилось, приходится искать компанию, занимающуюся приемом покрышек за небольшую плату. Цена определяется исходя из размерных и типовых характеристик шин и составляет 50-100 рублей. К примеру, стоимость за утилизацию зимней шипованной резины будет выше. Это связано с тем, что шипы на ней придется удалять без помощи приборов — вручную. Покупкой таких покрышек занимаются как правило посредники. Следовательно, найти их не составит труда.
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