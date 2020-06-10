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Renault вывел на тесты новый кроссовер Kiger 

Car.ru 5 часов назад
Renault вывел на тесты новый бюджетный кроссовер
Фото: Car.ru
Автомобильный бренд Renault начал тестирование нового бюджетного кроссовера Renault Kiger. Официальная презентация модели должна пройти в октябре этого года.
Узнать о начале тестирования Renault Kiger удалось благодаря шпионским фотографиям, снятых во время испытаний кроссовера на дорогах общего пользования. Так как машина полностью покрыта камуфляжной плёнкой, всех особенностей рассмотреть не удаётся.
car.ru
Предполагается, что дизайн Renault Kiger создавался на основе концепт-артов Renault Symbioz, представленных публике в 2017 году. Однако, салон бюджетного кроссовера будет иметь схожее оснащение с Triber. При этом, новый паркетник получит более новую мультимедийную систему с сенсорным дисплеем.
Renault Kiger построен на современной модульной платформе CMF-A. Под капотом бюджетного авто должен стоять 1,0-литровый турбированный двигатель, мощность которого равна 95 лошадиным силам. Трансмиссию оборудуют механической коробкой переключения передач с 5-ступенями. Система привода исключительно передняя.
car.ru
Предварительная стоимость Renault Kiger ещё не была объявлена.
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Бортжурнал , Renault
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