Renault вывел на тесты новый бюджетный кроссовер

Автомобильный бренд Renault начал тестирование нового бюджетного кроссовера Renault Kiger. Официальная презентация модели должна пройти в октябре этого года.

Узнать о начале тестирования Renault Kiger удалось благодаря шпионским фотографиям, снятых во время испытаний кроссовера на дорогах общего пользования. Так как машина полностью покрыта камуфляжной плёнкой, всех особенностей рассмотреть не удаётся.

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Предполагается, что дизайн Renault Kiger создавался на основе концепт-артов Renault Symbioz, представленных публике в 2017 году. Однако, салон бюджетного кроссовера будет иметь схожее оснащение с Triber. При этом, новый паркетник получит более новую мультимедийную систему с сенсорным дисплеем.

Renault Kiger построен на современной модульной платформе CMF-A. Под капотом бюджетного авто должен стоять 1,0-литровый турбированный двигатель, мощность которого равна 95 лошадиным силам. Трансмиссию оборудуют механической коробкой переключения передач с 5-ступенями. Система привода исключительно передняя.

car.ru

Предварительная стоимость Renault Kiger ещё не была объявлена.