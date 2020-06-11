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На дороги Москвы вернулись пробки 

Авторамблер и ещё 1 2 часа назад
На дороги Москвы вернулись пробки
Фото: depositphotos.com
В среду пробки в столице достигли девяти баллов. Такая плотность трафика была зафиксирована в Москве впервые после введения ограничений из-за пандемии коронавируса.
По данным сервиса "Яндекс. Пробки", наибольшие заторы наблюдались на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД. Пробки достигли отметки в девять баллов к 18:40 10 июня.
Утром в четверг пробки в столице оцениваются в три балла. По прогнозам "Яндекса", к вечеру трафик уплотнится: к 16:00 заторы достигнут пяти баллов.
С 9 июня в столице сняли ряд ограничений, введенных в апреле из-за пандемии коронавируса. Пропускной режим, ранее продленный до 14 июня, отменили досрочно. Власти предупредили москвичей, что отмена спецпропусков повлечет за собой увеличение трафика и постепенное возвращение к прежней плотности движения.
В марте столица поставила рекорд по пробкам: утром 30 марта загруженность дорог столицы составила 0 баллов.
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