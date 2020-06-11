Наиболее оптимальные модели авто для поездки на дачу

Несмотря на то, что дачный сезон только начинается, присмотреть подходящий автомобиль для поездок можно уже сейчас. Основные параметры, которые при этом стоит учитывать — клиренс, проходимость и вместимость багажника. Принимая это за основу, можно составить перечень машин, наиболее подходящих для дачников.

Lada Largus. Эта машина может рассматриваться как универсальная, на которой можно перевезти и грузы, и демонстрирующая высокую проходимость, благодаря высокому клиренсу в 145 мм, и усиленной подвеске, монтаж которой выполнен на платформе «Рено-Ниссан». В передней части установлены усиленные стойки McPherson с подрамником, задачей которых становится увеличение жесткости подвески, а в задней — балка в форме буквы V с пружинами повышенной жесткости. По причине использования подобной конструкции, этот автомобиль отлично преодолевает дорожные препятствия, с мягким гашением колебаний. Эта машина может рассматриваться как универсальная, на которой можно перевезти и грузы, и демонстрирующая высокую проходимость, благодаря высокому клиренсу в 145 мм, и усиленной подвеске, монтаж которой выполнен на платформе «Рено-Ниссан». В передней части установлены усиленные стойки McPherson с подрамником, задачей которых становится увеличение жесткости подвески, а в задней — балка в форме буквы V с пружинами повышенной жесткости. По причине использования подобной конструкции, этот автомобиль отлично преодолевает дорожные препятствия, с мягким гашением колебаний.

Продажа автомобиля осуществляется с вместимостью пять и семь мест. Пятиместный автомобиль обладает багажником, вместимостью 560 литров. Если полностью сложить все сиденья, то общее количество свободного места станет 2350 литров, чего будет достаточно для того, чтобы доставить на дачу рассаду, различные инструменты и другие необходимые вещи. Семиместная модель оборудована багажником с уменьшенным на 135 литров, увеличивающимся до 560 литров при сложенных сиденьях. Несмотря на меньшую вместимость, он представляет собой идеальный вариант для поездки на дачный участок всей семьей. Стоимость такого исполнения составляет 460 тысяч рублей.

Chevrolet Orlando. Эта модель минивэна будет оптимальным вариантом для семьи из 5-6 человек. Несмотря на то, что он также оборудован тремя рядами кресел, его вместимость несколько меньше «Ларгуса». Вместимость багажника равна всего 89 литрам, но при складывании второго ряда она возрастет до 466 литров. Если же полностью выставить из салона съемные кресла, то количество свободного пространства будет 2013 литров. «Орландо» оборудован наполовину независимой передней подвеской и задней подвеской комбинированного типа с поперечным расположением балки. При создании передних стоек применяются гидравлические опоры, что дает возможность водителю намного лучше контролировать дорогу, а пассажиры меньше чувствуют вибрации. Дорожный просвет равен 165 мм. В среднем, на рынке машина стоит — 659 тысяч рублей. . Эта модель минивэна будет оптимальным вариантом для семьи из 5-6 человек. Несмотря на то, что он также оборудован тремя рядами кресел, его вместимость несколько меньше «Ларгуса». Вместимость багажника равна всего 89 литрам, но при складывании второго ряда она возрастет до 466 литров. Если же полностью выставить из салона съемные кресла, то количество свободного пространства будет 2013 литров. «Орландо» оборудован наполовину независимой передней подвеской и задней подвеской комбинированного типа с поперечным расположением балки. При создании передних стоек применяются гидравлические опоры, что дает возможность водителю намного лучше контролировать дорогу, а пассажиры меньше чувствуют вибрации. Дорожный просвет равен 165 мм. В среднем, на рынке машина стоит — 659 тысяч рублей.

Mitsubishi L200. Этот пикап станет идеальным вариантом для перевозки предметов больших размеров, таких как газонокосилки, насосное оборудование, строительные материалы и т.д. В его багажник может поместиться до полутора тысяч литров груза, а при установке кунга — накладки из металла или пластика, то становится возможной перевозка до тонны различных грузов. Дорожный просвет составляет достаточно приличную величину в 205 мм, а система полного привода позволяет с легкостью передвигаться по любому бездорожью. Цена составит от 850 тысяч до 1 млн 850 тысяч рублей, в зависимости от сборки и года. Этот пикап станет идеальным вариантом для перевозки предметов больших размеров, таких как газонокосилки, насосное оборудование, строительные материалы и т.д. В его багажник может поместиться до полутора тысяч литров груза, а при установке кунга — накладки из металла или пластика, то становится возможной перевозка до тонны различных грузов. Дорожный просвет составляет достаточно приличную величину в 205 мм, а система полного привода позволяет с легкостью передвигаться по любому бездорожью. Цена составит от 850 тысяч до 1 млн 850 тысяч рублей, в зависимости от сборки и года.

Итог. В том случае, когда постоянные поездки на дачу за город становятся необходимостью, наиболее оптимальным вариантом становится наличие собственного автомобиля. В том случае, если общее количество людей включает друзей и родственников, тогда пассажировместимость выбранной машины должна составлять не менее 4 посадочных мест. В этом случае, получится взять с собой всех членов семьи, товарищей, требуемый инвентарь и другие необходимые вещи, в зависимости от того, с какой целью выполняется поездка. Стоимость подобных автомобилей находится в среднем ценовом диапазоне.