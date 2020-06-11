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Новый Nissan Qashqai засняли во время тестов 

Авторамблер и ещё 1 1 час назад
Новый Nissan Qashqai засняли во время тестов
Фото: Авторамблер
В объектив фотошпионов попал новый Nissan Rogue Sport, известный в России как Qashqai. Кроссовер вывели на тесты на один из секретных треков японского бренда.
Новинка уже была мельком показана самим Nissan — ее можно заметить на тизере, в котором японский бренд намекнул на будущие модели, в том числе новый спорткар серии Z — 400Z.
Судя по новым снимкам с испытаний, Qashqai получит купеобразный силуэт, но сохранит фирменную V-образную решетку радиатора.
Carscoops
Carscoops
Carscoops
По предварительным данным, европейский Qashqai лишится дизельных моторов. Взамен компактный кроссовер получит гибридные силовые установки, включая привод ePower, в котором бензиновый ДВС играет роль генератора и подзаряжает тяговую аккумуляторную батарею.
Полностью электрическая версия вряд ли войдет в гамму двигателей Qashqai — по крайней мере, в следующем поколении.
Ранее сообщалось, что премьера Nissan Qashqai третьей генерации может состояться в сентябре нынешнего года. Актуальная версия кроссовера доступна на российском рынке по цене от 1,32 млн до 1,9 млн руб.
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Бортжурнал , Nissan Rogue , Nissan , Nissan Qashqai
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