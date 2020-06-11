Новый Nissan Qashqai засняли во время тестов 

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В объектив фотошпионов попал новый Nissan Rogue Sport, известный в России как Qashqai. Кроссовер вывели на тесты на один из секретных треков японского бренда.

Новинка уже была мельком показана самим Nissan — ее можно заметить на тизере, в котором японский бренд намекнул на будущие модели, в том числе новый спорткар серии Z — 400Z.

Судя по новым снимкам с испытаний, Qashqai получит купеобразный силуэт, но сохранит фирменную V-образную решетку радиатора.

Carscoops

Carscoops

Carscoops

По предварительным данным, европейский Qashqai лишится дизельных моторов. Взамен компактный кроссовер получит гибридные силовые установки, включая привод ePower, в котором бензиновый ДВС играет роль генератора и подзаряжает тяговую аккумуляторную батарею.

Полностью электрическая версия вряд ли войдет в гамму двигателей Qashqai — по крайней мере, в следующем поколении.