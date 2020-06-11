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Объявлена цена электромобиля Audi e-tron в России 

Motor.ru и ещё 5 4 часа назад
Объявлена цена электромобиля Audi e-tron в России
Фото: © Audi
Компания Audi начала принимать заказы на электрический кроссовер e-tron в России: цены стартуют от 5 595 000 рублей. Новинка комплектуется двумя электромоторами, набирает первую «сотню» за 5,7 секунды и проезжает на одном заряде 436 километров.
Одобрение типа транспортного средства на e-tron было выдано ещё в феврале 2020 года. Из документа следовало, что на российском рынке электромобиль предложат в единственной модификации 55 quattro, в то время как на других рынках модель также доступна в «начальной» версии 50 quattro. В состав силовой установки такого кроссовера входят два электромотора: тот, который установлен на передней оси, выдает 192 лошадиные силы, а на задней — 234 силы. Суммарная отдача составляет 408 сил и 664 Нм крутящего момента.
Моторы питает батарея номинальной ёмкостью 95 киловатт-часов, которая обеспечивает запас хода 436 километров по циклу WLTP. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 километров в час.
Российский e-tron получил пневматическую подвеску, электрический полный привод quattro и систему рекуперации энергии, обеспечивающую до 30 процентов запаса хода. Кроссовер можно заряжать в домашних условиях либо с помощью станции с постоянным током мощностью до 150 кВт — во втором случае заряд батареи можно пополнить всего за полчаса.
В список оснащения входят 19-дюймовые диски, светодиодная оптика, климат-контроль, виртуальная панель приборов, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, ассистент сохранения полосы движения и зарядные кабели. Опционально можно заказать камеры вместо наружных зеркал, панорамную крышу, передние кресла с функцией вентиляции и массажа, систему автоматической парковки, адаптивный круиз-контроль, систему ночного видения с функцией распознавания пешеходов, проекционный дисплей и второй разъем для зарядки.
На сегодняшний день в России продаются электрический кроссовер Jaguar I-Pace, который стоит от 5,9 миллиона рублей, и Tesla Model X, который представлен в нескольких экземплярах у Moscow Tesla Club по цене около девяти миллионов рублей.
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Бортжурнал , Jaguar , Audi , Tesla Model X , Tesla
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