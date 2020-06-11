Как отполировать автомобиль своими руками

Уход за кузовом — дело ответственное и довольно непростое. Многие автовладельцы доверяют полировку специально обученным людям, другие же интересуются — сложно ли сделать это своими руками?

В интернете встречаются наставления специалистов о том, что полировка кузова автомобиля своими руками, не имеющими опыта, может нанести вред лакокрасочному покрытию. Лично мы не можем не согласиться с подобным утверждением — известны случаи, когда даже специализированные сервисы совершали ошибки, приводившие к перекрасу кузовных деталей. Что уж говорить о новичках… Более того, если браться за дело, не имея не только опыта, но и даже примерного понимания о последовательности действий и перечне нужных вам средств, то ничего хорошего не выйдет. И все же, как действовать, если вы решили самостоятельно отполировать машину, а никакие отговорки на вас не действуют?

Первое, что вам нужно — это достаточное количество свободного времени. Качественная полировка не делается впопыхах и второпях. Вы не уложитесь в один день, но в длительной процедуре нет ничего плохого — делайте все спокойной, соблюдая методику и следуя правилам. Если полируете кузов впервые, то наш вам совет — постарайтесь сперва потренироваться на каком-нибудь автомобиле, который "не жалко" или просто отдельной кузовной детали. Все еще не передумали? Тогда еще один совет — делайте все под надзором опытного специалиста, если таковой есть в вашем окружении.

Подготовка кузова перед полировкой

Это важный этап, от которого зависит как результат всего дела, так и ваш настрой. Уже сейчас постарайтесь делать все максимально качественно и без спешки. Выделите несколько часов на мойку, сушку, обезжиривание, оклеивание малярным скотчем оптики, хромированных молдингов, неокрашенных деталей и других участков кузова, которые не планируется полировать.

Сперва автомобиль придется помыть и пусть эта процедура не покажется вам чем-то обыденным. Дело в том, что кузов покрывает тончайший слой жиров и смол, включающий в себя абразивные частички и грязь. Их бывает непросто увидеть, но они наверняка присутствуют и вносят свой вклад в разрушение лакокрасочного покрытия. Не факт, что бесконтактная мойка все смоет, а насчет стойкости битумных загрязнений можно и не сомневаться.

Встречаются рекомендации обработать машину уайт-спиритом или очистителем битума. Бензин, керосин, ацетон или растворитель под запретом — испортите ЛКП. Важно и то, как применять "химию". Следует выждать необходимое количество времени и смыть ее струей бесконтактной мойки. Если машина с новым или недавно восстановленным лакокрасочным покрытием, настоятельно не рекомендуется тереть поверхность, как это делают некоторые мойщики — тряпки у них редко бывают чистыми и без абразива. После обезжиривания тщательно промойте кузов большим количеством воды и высушите его.

Если вы проделываете вышеописанные манипуляции самостоятельно, то уже на этом этапе сможете получше рассмотреть лакокрасочное покрытие, оценить его состояние и запомнить наиболее проблемные места.

Работая с изрядно уставшим лакокрасочным покрытием автор этих строк — к слову, практиковавшийся под надзором настоящего гуру полировки — растирал поверхность до матового состояния смоченной мелкозернистой наждачной бумагой. Способ "варварский" и психологически сложный — поначалу кажется, что наносишь поверхности непоправимый ущерб, но это не так. "Шкурка" убирает многие видимые глазу царапины и мелкие повреждения.

Световые тонкости

Полировку кузова авто настоятельно рекомендуется проводить в помещении с хорошим освещением. Мы прекрасно понимаем, что редкий автовладелец будет заморачиваться с установкой прожекторов (галогеновых и светодиодных), которые позволяют увидеть дефекты, особенно нуждающиеся в заполировывании. А если уж вы и решили подойти к вопросу со всей серьезностью, то располагайте дополнительное освещение правильно — лучи должны находится не перпендикулярно автомобилю, а скользить по кузову.

Впрочем, как бы красиво это не звучало, достаточно просторный гараж есть далеко не у всех. Вероятнее всего, вам, как и большинству энтузиастов придется постигать процесс под открытым небом. Несложно догадаться, что полировкой можно заниматься лишь в теплое время года. При этом машина не должна находиться под прямыми солнечными лучами, а ее кузов не должен быть нагретым. Если кузов недавно красился, то встречаются рекомендации не спешить с полировкой — полимеризация краски требует некоторого времени.

Чем полировать

В ваших руках наверняка окажется недорогая полировальная машинка (бывают роторные или орбитальные с эксцентриком) и абразивный полироль. Кто-то рекомендует продукцию Rupes, другие голосуют за Koch, третьи выбирают знаменитый 3M. Минимальный набор обычно включает в себя машинку, несколько вариантов полировальной пасты, а также два полировальных круга — скажем, средний и мягкий. В принципе, этого будет достаточно, чтобы как минимум освежить внешний вид машины.

Восстановительная или абразивная полировка

Данная процедура позволяет снять тончайший слой лака и убрать видимые глазу дефекты. Кстати, на некоторых автомобилях с очень тонким слоем лакокрасочного покрытия полировка может только пойти во вред.

Полировальная паста наносится на участок подготовленного лакокрасочного покрытия и слегка растирается вручную салфеткой, а затем располировывается машинкой на малых оборотах. Не рекомендуется класть слишком много состава — так вы "забьете" диск и не получите эффекта. Если пасты будет чересчур мало, то есть риск повредить покрытие.

Сперва кузов следует пройти абразивной пастой и средним кругом. На этом этапе вы удалите разные дефекты лакокрасочного покрытия, но не ожидайте слишком многого, если предстоит убрать заметную царапину. Затем в ход идет абразивный состав помельче, мягкий диск и располировывать, увеличив обороты. Если у вас только два вида полироли, то переходите к финишной. Не старайтесь сразу отполировать большой по площади участок, равно как и не задерживайтесь долго на одном месте — лакокрасочное покрытие нагреется до высокой температуры и будет повреждено.

Защитная полировка кузова автомобиля

Метод заключается в нанесении на кузов защитного слоя (его роль может выполнять восковая полироль), предохраняющий от дождя, ультрафиолетовых лучей и других агрессивных проявлений внешней среды. Состав наносится на кузов, а затем полируется. Более продвинутый вариант защитной полировки предусматривает применение "жидкого стекла" или "керамики". Обратите внимание — данный метод следует применять только на ЛКП в хорошем состоянии и не имеющем повреждений, поскольку потертости, помутнения, мелкие и глубокие царапины и сколы он не устраняет.