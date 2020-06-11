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Назван ТОП-3 самых ожидаемых моделей в России 

Car.ru 1 час назад
Назван ТОП-3 самых ожидаемых моделей в России
Фото: Car.ru
Эксперты анонсировали тройку самых ожидаемых автомобилей на территории Российской Федерации.
На первой позиции оказался лифтбек версии Octavia автобренда Skoda. Четвёртую генерацию модели в РФ начнут продавать до конца текущего года. Сборка новинки будет налажена в Нижнем Новгороде. Модель не получила в этот раз двухсекционную головную оптику. Автомобиль оснащается горизонтальными задними фонарями, цифровой приборной панелью Virtual Cockpit, современной и элегантной центральной консолью.
На втором месте разместилась вариация Optima от Kia в кузове седан. В России транспортное средство будут продавать под названием K5. Для РФ новая модификация K5 получит две силовые установки и пару автоматических АКПП. Речь идёт о двухлитровом моторе G4NA-5 на 150 лошадей с шестиступенчатой гидромеханической автоматической КПП, а также 2,5-литровой силовой установке G4KN-5 на 194 л.с. с восьмиступенчатой гидромеханической АКПП.
На третьем месте разместилась модель Peugeot 508. В России появится два варианта авто. Один из них позаимствуют на авторынке Европы. Модель оснастят бензиновым 1.6-литровым турбомотором на 150 лошадей, шестиступенчатым автоматом. Платформой новинки выступит EMP2.
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Бортжурнал , Peugeot 508 , Kia , Peugeot , Skoda
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