Города с максимальными продажами отечественных авто

Пока отечественный и мировой автопром постепенно восстанавливается и дилеры готовят выгодные предложения, чтобы стимулировать продажи, автоаналитики оценили спрос на российские автомобили по итогам первых четырех месяцев продаж.
Всего в стране с января по апрель приобретено более 93 тысяч новых авто отечественных марок — это 22% от общего числа проданных машин.
Лидируют по продажам отечественных авто — столицы. В Москве и Петербурге продано 15% от общего числа рынка отечественных марок двух столиц, пишет аналитическое агентство «Автостат». А ТОП-10 городов-лидеров, в которых автолюбители предпочитают продукты отечественного автопрома, выглядит так.
Москва — 3,4 тыс. авто (около 6% рынка отечественных марок города);
Санкт-Петербург — 2,4 тыс. авто (более 9% рынка отечественных марок);
Тольятти — 2242 авто (61% от общего объема рынка);
Самара — 1219 шт. ;
Екатеринбург — 1066 шт. ;
Казань — 1043 шт. ;
Пермь — 1033 шт. ;
Воронеж — 989 шт. ;
Уфа — 925 шт. ;
Волгоград — 884 шт.
Ранее в ГИБДД рассказали об особенностях номеров, которые будут выдавать в некоторых регионах России при регистрации авто.