Города с максимальными продажами отечественных авто

Пока отечественный и мировой автопром постепенно восстанавливается и дилеры готовят выгодные предложения, чтобы стимулировать продажи, автоаналитики оценили спрос на российские автомобили по итогам первых четырех месяцев продаж.

Всего в стране с января по апрель приобретено более 93 тысяч новых авто отечественных марок — это 22% от общего числа проданных машин.

Лидируют по продажам отечественных авто — столицы. В Москве и Петербурге продано 15% от общего числа рынка отечественных марок двух столиц, пишет аналитическое агентство «Автостат». А ТОП-10 городов-лидеров, в которых автолюбители предпочитают продукты отечественного автопрома, выглядит так.

Москва — 3,4 тыс. авто (около 6% рынка отечественных марок города);

Санкт-Петербург — 2,4 тыс. авто (более 9% рынка отечественных марок);

Тольятти — 2242 авто (61% от общего объема рынка);

Самара — 1219 шт. ;

Екатеринбург — 1066 шт. ;

Казань — 1043 шт. ;

Пермь — 1033 шт. ;

Воронеж — 989 шт. ;

Уфа — 925 шт. ;

Волгоград — 884 шт.