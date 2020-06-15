Составлен рейтинг самых надёжных кроссоверов с пробегом 

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Немецкое издание Auto Bild совместно с организацией по техническому надзору (TÜV) опубликовали список самых надежных компактных кроссоверов с пробегом, представленных на европейском рынке.

На первой строчке оказался Mazda CX-3 , продажи которого начались в 2015 году. Кроссовер построен на базе Mazda2, но превосходит его по технике — модель ближе к старшему CX-5, зарекомендовавшему себя в Европе, отмечают специалисты. Однако владельцам стоит обратить внимание на амортизаторы подержанного автомобиля. Следом идёт Audi Q3 , построенный на той же платформе, что и Volkswagen Tiguan, который не раз получал высшую оценку TÜV. К проблемным местам Q3 эксперты отнесли ржавеющие тормозные диски.

В список также попал Suzuki SX4 S-Cross, который называют одним из самых надежных японских кроссоверов, но у него наблюдаются проблемы с расходом масла. Ещё одна модель Suzuki, которая оказалась в немецком рейтинге надежности — это Vitara. Следом идет Opel Mokka X, который был снят с производства летом 2019 года, но по-прежнему востребован на вторичном рынке.