В Китае отзывают почти 5 тысяч Mercedes-Benz

Представители Mercedes на китайском автомобильном рынке отзывают 4653 машины.

Все автомобили, попавшие под отзыв, ввезены в Китай из-за рубежа. У каждого экземпляра есть неисправная деталь, которая влияет на безопасность использования транспортного средства.

Все отзываемые модели относятся к G-class. Продавались они с середины февраля 2018 года по сентябрь 2019 года. Основная проблема касается индикатора закрытия задних дверей. Этот элемент работает некорректно, в результате чего любой пассажир, включая ребенка, может открыть дверь.

Представители немецкой компании на китайском рынке отметили, что замена неисправной детали будет производиться на всех отзываемых автомобилях. Для автолюбителей она будет бесплатной. Достаточно явиться в официальный сервисный центр Mercedes, предварительно записавшись на ремонт в рамках отзывной кампании.

Руководители Mercedes в Китае заявили, что свяжутся с каждым автолюбителям лично, используя электронную почту или мобильный телефон.