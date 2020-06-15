Седан Lexus IS рассекречен до премьеры

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Презентация будущего седана Lexus IS должна состояться только завтра 16 июня в 02:00 мск, но на официальном Youtube-канале производителя уже появился ролик, показывающий внешний вид новинки.

Большое количество автолюбителей было удивлено радикальным дизайном будущей модели. Обводы кузова Lexus IS сильно напоминают черты старшей модели LS. Самой необычной деталью комментаторы признали заднюю оптику, которая соединена тонкой светодиодной полосой.

Как уже известно, интерьер автомобиля пополнится новой приборной панелью, переработанным рулевым колесом и центральной консолью с современной мультимедиасистемой.

Информация о том, что для новинки не стали использовать новую платформу TNGA-L подтвердились — новинка будет собрана на переработанной старой «тележке». Это может означать, что седан сохранит и прошлую гамму силовых агрегатов.