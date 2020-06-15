В России резко выросла смертность на дорогах 

В первом квартале 2020 года смертность в дорожных авариях увеличилась в России на 8,2% в годичном выражении.

За три месяца в ДТП погибло 3,34 тыс. человек, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на статистику ГИБДД

Общее число аварий также увеличилось, но менее значительно — на 1,5% до 32,5 тыс. Количество пострадавших выросло на 0,2% до 42 тыс. человек.

В 23 регионах страны был превышен прогнозируемый целевой показатель смертности, который составляет 10,9 погибшего на 100 тыс. населения.

Наиболее аварийным днем недели стала пятница, а самое опасное время суток — с 17:00 до 20:00 часов. На указанное время приходится каждая пятая авария.

Чаще всего в ДТП получают травмы (44,3%) или гибнут (38,5%) водители. Пешеходы погибают в 32,4% смертельных аварий, а пассажиры автомобилей — в 28% случаев.

Чаще всего водители попадали в аварию при несоблюдении очередности проезда перекрестков (5,4 тыс. ДТП, -2,6%). На втором месте — нарушения правил проезда пешеходных переходов (3,7 тыс. ДТП, +9,1%), на третьем — превышение скорости (3,6 тыс., -1,8%), на четвертом — выезд на "встречку" (3 тыс., -8,1%).

При этом наибольшее количество смертельных аварий произошло именно из-за выезда на встречную полосу — с января по март в таких ДТП погибло 990 человек, что на 2,6% больше, чем годом ранее. Из-за превышения скорости погибло 516 человек, на 6,6% больше, чем в прошлом году. Нарушение правил расположения машины привело к гибели 319 человек (+22,7%), а нарушение правил проезда пешеходного перехода — 143 человек (20,2%).