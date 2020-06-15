Nissan показал внешность нового X-Trail

Японский бренд опубликовал первый тизер кроссовера Rogue новой генерации в версии для США. В России паркетник известен под именем X-Trail.

Как уже было видно на шпионских снимках с дорожных испытаний, со сменой поколения X-Trail получит внешность в духе нового Juke. На тизере видны зауженные фары, крупные воздухозаборники и подросший V-образный кант решетки радиатора.

В салоне также ожидаются заметные изменения: на передней панели появятся современные крупные экраны-планшеты мультимедийной системы и панели приборов.

Информация о моторной гамме новинки пока держится в секрете. По предварительным данным, внедорожник может сохранить прежний 2,5-литровый двигатель мощностью 171 л.с., который находится на вершине палитры двигателей актуального X-Trail. Привод — передний или полный.

В России актуальный X-Trail T32 пережил рестайлинг в 2017 году и предлагается с двумя бензиновыми моторами объемом 2 л и 2,5 л (144 л.с. и 171 л.с.), а также с 1,6-литровым "дизелем" мощностью 130 л.с. Стоимость кроссовера варьируется от 1,68 млн до 2,28 млн руб.