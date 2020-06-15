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Автоинспектор спрашивает: «Как будем это решать?». 3 беспроигрышных ответа 

Car.ru и ещё 1 10 часов назад
«Викторина» от гаишника: три беспроигрышных ответа
Фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
Сотрудники правоохранительных органов получают весьма приличную заработную плату. Да и наказание за взяточничество существенно ужесточили. Тем не менее некоторые сотрудники ГИБДД все же рискуют и берут деньги у автомобилистов. А иногда даже сами намекают на взятку.
Своей историей с нами поделился наш читатель. Однажды ему нужно было проехать буквально один квартал, и он как-то запамятовал, что не пристегнут. И, как это бывает, "откуда ни возьмись" появился инспектор.
Последний сразу же указал на нарушение. Наш читатель и не собирался противиться, как вдруг автоинспектор начал намекать, мол, вы я вижу человек занятой и т.п. Зачем Вам тратить время на походы в кассу для оплаты штрафа, ведь все можно решить на месте.
И тут нашему собеседнику пригодилась одна из фраз, которые ему посоветовал знакомый автоюрист. Он сказал буквально следующее:
"Понимаете, у меня всегда включен видеорегистратор, и он все записывает. Поэтому, думаю, вы сами знаете, как поступить в данной ситуации".
Для автоледи может пригодиться фраза, сказанная с улыбкой:
"А может быть предупреждение на первый раз?".
И если уж инспектор вообще "непробиваемый", сообщите ему, что вы прекрасно осведомлены о своих правах и в случае необходимости будете защищать их в суде.
А как вы поступаете, когда замечаете явные намеки на взятку от сотрудника ГИБДД?
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Бортжурнал , ГИБДД , МВД
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