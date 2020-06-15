Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие автомобильные гаджеты нельзя включать в прикуриватель, рассказали эксперты 

Car.ru 9 часов назад
Почему гаджеты нельзя включать в прикуриватель
Фото: Car.ru
Хотя в автомобильных магазинах и салонах много принадлежностей для облегчения жизни автомобилиста, не все их можно подключать к прикуривателю. Подробнее об этом рассказали эксперты.
Прикуриватель, как известно, нагревает спираль за несколько секунд, а затем отключается. Розетка же обеспечивает постоянный поток тока определенной мощности. В первом случае цепь на нагрузки в длительном периоде не рассчитана изначально, если прикуриватель будет работать несколько часов, есть риск сжечь предохранитель.
В то же время подпитка таким способом гаджетов может привести к оплавлению пластмассовых деталей, находящихся вокруг разъема. Это и вовсе приведет в любой момент к пожару в машине, помимо истощения аккумулятора. Производители предупреждают покупателей, что использовать прикуриватель для зарядки каких-либо устройств опасно, а потому выиграть суд в случае пожара попросту невозможно. Гарантия на ремонт проводки в таком случае не распространяется.
Если планируется зарядка гаджетов в авто, нужно дополнительно установить розетки и качественные предохранители, а также усиленную специальную проводку.
Видео дня. Во сколько обойдется путешествие на автодоме
Car.ru: последние новости
Автоинспектор спрашивает: «Как будем это решать?». 3 беспроигрышных ответа Автоинспектор спрашивает: «Как будем это решать?». 3 беспроигрышных ответа В России подорожали два паркетника Suzuki В России подорожали два паркетника Suzuki Модель Lexus IS была рассекречена до премьеры Модель Lexus IS была рассекречена до премьеры
Комментарии 3
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Психологи охарактеризовали поведение Ефремова на видеообращении
Психологи охарактеризовали поведение Ефремова на видеообращении
Сколько мощности автомобиля забирает кондиционер
Сколько мощности автомобиля забирает кондиционер
3 проблемы с авто, которые решит хозяйственное мыло
3 проблемы с авто, которые решит хозяйственное мыло
Новая разводка при покупке машины
Новая разводка при покупке машины
Все минусы коробки-«автомат»
Все минусы коробки-«автомат»
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение