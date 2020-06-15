Почему гаджеты нельзя включать в прикуриватель

Хотя в автомобильных магазинах и салонах много принадлежностей для облегчения жизни автомобилиста, не все их можно подключать к прикуривателю. Подробнее об этом рассказали эксперты.

Прикуриватель, как известно, нагревает спираль за несколько секунд, а затем отключается. Розетка же обеспечивает постоянный поток тока определенной мощности. В первом случае цепь на нагрузки в длительном периоде не рассчитана изначально, если прикуриватель будет работать несколько часов, есть риск сжечь предохранитель.

В то же время подпитка таким способом гаджетов может привести к оплавлению пластмассовых деталей, находящихся вокруг разъема. Это и вовсе приведет в любой момент к пожару в машине, помимо истощения аккумулятора. Производители предупреждают покупателей, что использовать прикуриватель для зарядки каких-либо устройств опасно, а потому выиграть суд в случае пожара попросту невозможно. Гарантия на ремонт проводки в таком случае не распространяется.

Если планируется зарядка гаджетов в авто, нужно дополнительно установить розетки и качественные предохранители, а также усиленную специальную проводку.