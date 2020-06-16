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Автоэксперты выяснили, крадет ли кондиционер мощность двигателя 

Мир24 7 часов назад
Крадет ли кондиционер мощность двигателя
Фото: Mir24.tv / Николай Костюшин
Вы когда-нибудь слышали миф о том, что кондиционер отнимает у мотора его мощь? Может быть, у вас был знакомый, который клялся, что его Hyundai Excel не заберется на холм с включенным кондиционером?
Кондиционер включается, благодаря ремню, прикрепленному к двигателю, поэтому многие считают, что он высасывает драгоценную энергию. Эксперты издания Which Car в автолаборатории испытали Mazda MX-5, трижды прогнав автомобиль с включенным и выключенным кондиционером, а затем сравнив средние значения.
«При самой высокой активности кондиционера, автомобиль потерял 2,5 кВт, или около 2% от общей мощности двигателя в 184 лошадиные силы», — отметили эксперты, подчеркнув, что 5% крутящего момента забирал привод компрессора.
Также специалисты напомнили, что современные гибридные авто работают с кондиционером от батареи, что никак не отражается на работе двигателя.
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Бортжурнал , Hyundai , Mazda , Hyundai Excel , Mazda MX-5
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