Российский авторынок стал четвертым в Европе 

В мае отечественный авторынок сократил падение, однако по итогам месяца все же опустился на четвертую строчку в общеевропейском рейтинге.

Лидером по Европе стала Германия, где было реализовано 168,15 тыс. автомобилей — на 49,5% меньше, чем за май 2019 года, сообщает "Автостат".

Вторая строчка досталась Италии с результатом 99,71 тыс. проданных автомобилей и аналогичным масштабом падения — на 49,6%. Как отметили в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), несмотря на недавнее открытие автосалонов после долгого перерыва, спрос на автомобили в стране остается низким.

Третье место заняла Франция, где за месяц дилерам удалось продать 96,31 тыс. новых автомобилей — на 50,3% меньше, чем за последний весенний месяц прошлого года.

Россия с большим отрывом и результатом только 63,03 тыс. проданных легковушек опустилась на четвертое место после второго места в апреле. За ней следует Испания, где было продано 34,34 тыс. машин, а спрос обрушился почти полностью — на 97,6%. По данным Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), результат мая оказался худшим с сентября 2012 года.

В Великобритании в мае было продано 20,25 тыс. машин, что на 89% меньше, чем годом ранее. Эксперты назвали майские продажи рекордно плохими с 1952 года.