Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский авторынок стал четвертым в Европе 

Авторамблер и ещё 2 1 час назад
Российский авторынок стал четвертым в Европе
Фото: Depositphotos
В мае отечественный авторынок сократил падение, однако по итогам месяца все же опустился на четвертую строчку в общеевропейском рейтинге.
Лидером по Европе стала Германия, где было реализовано 168,15 тыс. автомобилей — на 49,5% меньше, чем за май 2019 года, сообщает "Автостат".
Вторая строчка досталась Италии с результатом 99,71 тыс. проданных автомобилей и аналогичным масштабом падения — на 49,6%. Как отметили в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), несмотря на недавнее открытие автосалонов после долгого перерыва, спрос на автомобили в стране остается низким.
Третье место заняла Франция, где за месяц дилерам удалось продать 96,31 тыс. новых автомобилей — на 50,3% меньше, чем за последний весенний месяц прошлого года.
Россия с большим отрывом и результатом только 63,03 тыс. проданных легковушек опустилась на четвертое место после второго места в апреле. За ней следует Испания, где было продано 34,34 тыс. машин, а спрос обрушился почти полностью — на 97,6%. По данным Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), результат мая оказался худшим с сентября 2012 года.
В Великобритании в мае было продано 20,25 тыс. машин, что на 89% меньше, чем годом ранее. Эксперты назвали майские продажи рекордно плохими с 1952 года.
Видео дня. На авто «Яндекс.Драйва» можно будет отправиться в Сочи
Авторамблер: последние новости
Nissan рассекретил внешность нового X-Trail Nissan рассекретил внешность нового X-Trail Названы основные ошибки при покупке машины с пробегом Названы основные ошибки при покупке машины с пробегом В России резко выросла смертность на дорогах В России резко выросла смертность на дорогах
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Психологи охарактеризовали поведение Ефремова на видеообращении
Психологи охарактеризовали поведение Ефремова на видеообращении
3 проблемы с авто, которые решит хозяйственное мыло
3 проблемы с авто, которые решит хозяйственное мыло
Сколько мощности автомобиля забирает кондиционер
Сколько мощности автомобиля забирает кондиционер
«Викторина» от гаишника: три беспроигрышных ответа
«Викторина» от гаишника: три беспроигрышных ответа
Все минусы коробки-«автомат»
Все минусы коробки-«автомат»
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение