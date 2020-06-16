Когда менять воздушный фильтр?

Расходники в автомобиле меняют, ориентируясь на пробег, если машина эксплуатируется в оптимальных условиях. В остальных случаях нужно "прислушиваться" к своему авто.

Ниже мы приведем наиболее яркие примеры поведения автомобиля, которые свидетельствуют о необходимости замены воздушного фильтра.

Двигатель на холостых оборотах работает нестабильно, прослеживаются вибрации, а стрелка тахометра двигается скачкообразно? Это так вам намекает ваше авто на необходимость проверить воздушный фильтр.

Бывают, конечно, особо запущенные случаи, когда автомобиль банально не заводится. Значит воздух в мотор просто не поступает, или его ничтожно мало.

Вы обратили внимание, что у машины упала динамика, нажатие на педаль газа не вызывает былого эффекта, а расход топлива возрос? Это явный признак засорения воздушного фильтра.