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ТОП-3 признаков того, что воздушный фильтр пора менять 

Car.ru 11 часов назад
Когда менять воздушный фильтр?
Фото: Car.ru
Расходники в автомобиле меняют, ориентируясь на пробег, если машина эксплуатируется в оптимальных условиях. В остальных случаях нужно "прислушиваться" к своему авто.
Ниже мы приведем наиболее яркие примеры поведения автомобиля, которые свидетельствуют о необходимости замены воздушного фильтра.
Двигатель на холостых оборотах работает нестабильно, прослеживаются вибрации, а стрелка тахометра двигается скачкообразно? Это так вам намекает ваше авто на необходимость проверить воздушный фильтр.
Бывают, конечно, особо запущенные случаи, когда автомобиль банально не заводится. Значит воздух в мотор просто не поступает, или его ничтожно мало.
Вы обратили внимание, что у машины упала динамика, нажатие на педаль газа не вызывает былого эффекта, а расход топлива возрос? Это явный признак засорения воздушного фильтра.
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