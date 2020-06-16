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Фотошпионы показали обновленный Skoda Karoq 

Авторамблер и ещё 3 11 часов назад
Фотошпионы показали обновленный Skoda Karoq
Фото: Carscoops
Кроссовер чешского бренда готовится пережить первое обновление спустя три года после выхода на рынок.
Судя по фото, Karoq, сменивший в линейке бренда популярный Yeti, получит легкий рестайлинг: маскировка прикрывает только передок и заднюю часть кроссовера. Спереди сквозь камуфляж проглядывает слегка измененная решетка радиатора и обновленная оптика с новым наполнением.
Carscoops
Аналогичными по масштабу будут изменения задней части: вероятно, Karoq обзаведется новыми фонарями и иным бампером.
Carscoops
Обновление в середине жизненного цикла может коснуться и интерьера кроссовера. Наиболее заметным новшеством может стать более современная мультимедийная система.
По некоторым данным, в моторной гамме рестайлингового Skoda Karoq могут появиться новые 2-литровые дизельные двигатели. В остальном линейка останется без изменений.
В России кроссовер предлагается с 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента, работающим в паре с "роботом" DSG или восьмидиапазонным "автоматом". Стоимость паркетника варьируется от 1,39 млн до 1,75 млн руб.
На прошлой неделе в России стартовали продажи обновленного Rapid в версии Hockey Edition с "хоккейным" декором.
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Бортжурнал , Skoda , Skoda Karoq
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