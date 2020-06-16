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ТОП-5 возможностей автобрелка, о которых вы не знали 

Car.ru 3 часа назад
ТОП-5 возможностей автобрелка, о которых вы не знали
Фото: Car.ru
Ключ современного автомобиля сегодня являет собой не только устройство для отпирания дверей. Брелок с ключами от авто может выполнять много полезных функций, о которых некоторые автолюбители просто не знают.
В некоторых моделях автомобилей при запирании машины кнопкой с брелка стекла окон автоматически закрываются. Но если нажать и удерживать кнопку, то все стекла машины полностью откроются. Такая функция предусмотрена для проветривания автомобиля.
Если на связке с ключом зажигания у вас висят различные брелки (от автоматических гаражных ворот, от сигнализации, или просто какие-то фигурки), повышается нагрузка на замок зажигания. Таким образом можно его повредить.
Если ключи от машины с брелком носить вместе с ключами от квартиры и гаража, то пластиковый корпус автомобильного брелока в скорости потеряет презентабельный вид, а то и вовсе сломается. Лучше для него заиметь специальный чехольчик.
Чтобы во время езды связка ключей не дребезжала, ударяясь об переднюю панель, на последнюю можно наклеить небольшую мягкую накладку в тон самой панели.
У некоторых брелков для автомобильных ключей имеется функция обнаружения. Это когда при помощи специального приложения со смартфона вы посылаете сигнал, а брелок откликается. Таким образом можно быстро отыскать ключи от авто.
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Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы
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