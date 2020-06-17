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Немцы составили ТОП-16 самых надежных компакт-кроссоверов

Daily-Motorиещё 1
9 часов назад
Комментарии1
Немецкое автомобильное издание Auto Bild совместно с Организацией по технадзору TÜV составили ТОП-16 самых надёжных компактных кроссоверов с пробегом. В подборке участвуют исключительно те модели, которые продаются на европейском рынке, пробег в 100 тысяч километров.
ТОП-16 самых надежных компакт-кроссоверов
Фото: MazdaMazda
Первая строчка в списке самых надежных компактных SUV заняла японская Mazda CX-3. Владельцы этой модели жаловались лишь на амортизаторы и пружины, в то время как остальная техническая часть автомобиля оказалась без нареканий.
Вторым стал Audi Q3, в котором могут ломаться пружины и ржаветь тормозные механизмы, но в целом надежность этой модели оказалась на высоком уровне.
Третье место оказалось за Suzuki SX4 S-Cross, который порой страдает от утечки масла, а четвертым стал Suzuki Vitara с неисправностями светотехники.
ТОП-5 замкнул Opel Mokka, основным минусом которого, как и в случае с SX4, названы утечки масла из двигателя и коробки передач.
Далее расположились: BMW X1, Mitsubishi ASX, Renault Captur, Nissan Qashqai, Mini Countryman, Renault Kadjar, Skoda Yeti, Ford EcoSport, Nissan Juke, Peugeot 2008 и Dacia Duster II.
Полный рейтинг самых надежных компактных кроссоверов в Европе:
Модель автомобиля Доля машин с дефектами
1. Mazda CX-3 2,7%
2. Audi Q3 2,9%
3. Suzuki SX4 S-Cross 3,3%
4. Suzuki Vitara3 3,8%
5. Opel Mokka 3,9%
6. BMW X1 4,4%
8. Renault Captur 4,6%
9. Nissan Qashqai 5,4%
10. Mini Countryman 5,5%
11. Renault Kadjar 5,5%
12. Skoda Yeti 5,8%
13. Ford EcoSport 6,0%
14. Nissan Juke 6,0%
15. Peugeot 2008 6,1%
16. Dacia Duster II 11,7%
Комментарии1
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