ТОП-16 самых надежных компакт-кроссоверов

Немецкое автомобильное издание Auto Bild совместно с Организацией по технадзору TÜV составили ТОП-16 самых надёжных компактных кроссоверов с пробегом. В подборке участвуют исключительно те модели, которые продаются на европейском рынке, пробег в 100 тысяч километров.