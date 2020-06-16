Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

MINI рассказала об обновленном Countryman для России 

Motor.ru и ещё 1 7 часов назад
Как MINI Countryman обновили для России
Фото: © MINI
Компания MINI представила рестайлинговую версию своей самой большой модели Countryman для российского рынка.
Автомобиль получил иной дизайн передней и задней части кузова, включая новую решетку радиатора и немного доработанные бамперы. Кроме того, обновленный Countryman можно отличить по новым колесным дискам и задним фонарям с рисунком в виде флага Union Jack. В палитре цветов появилось два новых оттенка металлик: серебристый White Silver и зеленый Sage Green.
В списке базового оснащения значатся отделка кожей нижней и передней панелей и дверей, климат-контроль и светодиодные фары с функцией поворотного света. Опционально можно установить адаптивные светодиодные фары с матричной секцией дальнего света.
Все «Кантримены» оснащены SIM-картой, благодаря которой автомобили всегда имеют доступ к онлайн-сервисам, а обновления навигационных систем и передача данных о местоположении экстренным службам в случае аварии происходят автоматически.
В моторной гамме три бензиновых и один 150-сильный дизельный агрегат, все они сочетаются с восьмиступенчатым Steptronic. Базовый Mini Cooper Countryman оснащен 136-сильным двигателем, самый мощный, Cooper S Countryman All4 комплектуется 178-сильным мотором.
Видео дня. На авто «Яндекс.Драйва» можно будет отправиться в Сочи
Motor.ru: последние новости
Составлен рейтинг самых надёжных кроссоверов с пробегом Составлен рейтинг самых надёжных кроссоверов с пробегом Ford запатентовал название для новой модели Ford запатентовал название для новой модели Редкую Audi Sport quattro с небольшим пробегом оценили в 60 миллионов рублей Редкую Audi Sport quattro с небольшим пробегом оценили в 60 миллионов рублей
Комментарии
Бортжурнал , Mini Cooper
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смертельный наезд грузовика на автомобили попал на видео
Смертельный наезд грузовика на автомобили попал на видео
Крадет ли кондиционер мощность двигателя
Крадет ли кондиционер мощность двигателя
«Викторина» от гаишника: три беспроигрышных ответа
«Викторина» от гаишника: три беспроигрышных ответа
Nissan показал внешность нового X-Trail
Nissan показал внешность нового X-Trail
3 проблемы с авто, которые решит хозяйственное мыло
3 проблемы с авто, которые решит хозяйственное мыло
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
Смертельный наезд грузовика на автомобили попал на видео
00:27
Смертельный наезд грузовика на автомобили попал на видео
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение