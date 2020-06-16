Как MINI Countryman обновили для России

Компания MINI представила рестайлинговую версию своей самой большой модели — Countryman – для российского рынка.

Автомобиль получил иной дизайн передней и задней части кузова, включая новую решетку радиатора и немного доработанные бамперы. Кроме того, обновленный Countryman можно отличить по новым колесным дискам и задним фонарям с рисунком в виде флага Union Jack. В палитре цветов появилось два новых оттенка металлик: серебристый White Silver и зеленый Sage Green.

В списке базового оснащения значатся отделка кожей нижней и передней панелей и дверей, климат-контроль и светодиодные фары с функцией поворотного света. Опционально можно установить адаптивные светодиодные фары с матричной секцией дальнего света.

Все «Кантримены» оснащены SIM-картой, благодаря которой автомобили всегда имеют доступ к онлайн-сервисам, а обновления навигационных систем и передача данных о местоположении экстренным службам в случае аварии происходят автоматически.