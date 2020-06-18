В России подорожали автомобили 18 марок 

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Автобренды продолжают переписывать ценники в России: в первой половине июня подорожали автомобили сразу 18 из 52 представленных в стране марок.

Три из них повысили цены сразу на весь модельный ряд, сообщают аналитики "Цена Авто".

Так, отечественный УАЗ поднял цены сразу на все свои внедорожники на 2,7-3,9%. Японский Subaru также поднял стоимость всех своих моделей на 3,4-7,3%, а южнокорейский премиальный бренд Genesis — на 1,1-2,4%.

Несколько брендов скорректировали цены на большинство представленных в России моделей: автомобили Hyundai подорожали на 0,4-0,9%, Geely — на 2-2,9%, Chevrolet — на 1,5-8,7%. Наиболее заметно выросли цены на Cadillac — на 7,6-11%.

У остальных брендов стали дороже только отдельные модели. Японская Toyota подняла цены на 1,7-2,6%, Lexus — на 0,7-2,2%, Chery — на 0,8-1,1%, Kia — на 0,4-1,4%, Volkswagen — на 1-2,5%, Skoda — на 1,8-2,9%, а Mercedes — на 3-3,1%.

Растущие цены на автомобили аналитики связывают с обвалившимся рублем и кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Автобренды начали поднимать цены ранее, однако некоторые компании приняли решение подождать или же переписывать ценники постепенно, чтобы отреагировать на изменения рынка.