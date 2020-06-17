Как часто проверять сход-развал в автомобиле?

По стандартам производителей автомобилей, регулировать колеса необходимо на каждых десяти-пятнадцати тысячах километров пробега, а заново настраивать ходовую необходимо каждые 45-55 тысяч километров.

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Эти правила относятся только к новым машинам, к машинам, поведавшим дороги России долгое время, нужно проводить этот вид контроля около двух-трех раз за год, но лучше всего это делать во время смены резины. Возможно, что после ремонта, к примеру, после смены шаровых опор, будет нарушена геометрия «ходовки». Ее детали, может быть, будут работать неверно, как итог автомобиль может вести себя странно во время езды. Обычно машина начинает отклоняться в сторону. Она ползет вправо и водителю нужно немного подруливать. Следующий фактор, который покажет то, что нужно проверять углы схода-развала схождения - старость шин. Стоит обратить внимание на стирание шины, если оно происходит не ровно, например, протектор стирается только с одного бока, то это прямым образом указывает, что была сбита регулировка схождения и развала.

Схождение? Кто не знает что такое схождение, то это - угол между направлением по ходу движения автомобиля и вертикалью кручения шины. В миллиметрах измеряют расстояние между задними краями колес минус промежуток между передними краями. Если во время поворота на небольшой скорости издается звук свиста, то эта величина настроена неверно. Колеса должны находиться параллельно друг другу.

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Настройка схождения на тяжелых машинах с задним приводом. Схождение (+) нужно использовать для сильных автомобилей с задним приводом. На машинах этого типа во время нагрузки колеса должны начинать поворачиваться в стороны. По данной причине во время правильной настройки они должны быть повернуты друг к другу, чтобы во время езды колеса были выровнены на ровное положение.

Настройка схождения с передним приводом. Колеса на автомобилях подобного типа передают момент напрямую от мотора, авто отталкивается от дороги и полная нагрузка идет на эти колеса. Поэтому во время реактивного воздействия, колеса должны стремиться к внутреннему развороту. Чтобы откорректировать данную неполадку, колеса на подобных машинах должны быть развернуты в стороны, чтобы во время нагрузки они возвращались в изначальное положение.

Что будет если схождение настроено неверно? В случае если работники шиномонтажа неправильно настроили схождение, то эта оплошность не только навредит колесам, но и может привести к аварии из-за неудобств управления. Если шины уводит на 7-8 миллиметров больше, чем по стандарту, то протектор будет стерт менее чем после 1 тысячи километров.