«Калашников» проверил миф о пуленепробиваемости авто

Сотрудники производственного концерна «Калашников» решили проверить мифы о том, что автомобили являются пуленепробиваемыми.

Фото: Car.ru Car.ru

Напомним, об этом много рассказывают в голливудских фильмах. На днях в социальной сети появилось видео, в котором специалисты и проверили этот миф. Для проверки использовался отечественный автомобиль ВАЗ-21099.

В результате исследований стало известно о том, что самым уязвимым местом автомобиля оказался капот. Даже самый слабый, 20-й калибр, из охотничьего ружья поражает багажник насквозь, причем достаточно легко, без возникновения проблем. Кроме того, с более сильного калибра пробиты и другие элементы автомобиля.