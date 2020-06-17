«Калашников» проверил миф о пуленепробиваемости авто

Сотрудники производственного концерна «Калашников» решили проверить мифы о том, что автомобили являются пуленепробиваемыми.
Напомним, об этом много рассказывают в голливудских фильмах. На днях в социальной сети появилось видео, в котором специалисты и проверили этот миф. Для проверки использовался отечественный автомобиль ВАЗ-21099.
В результате исследований стало известно о том, что самым уязвимым местом автомобиля оказался капот. Даже самый слабый, 20-й калибр, из охотничьего ружья поражает багажник насквозь, причем достаточно легко, без возникновения проблем. Кроме того, с более сильного калибра пробиты и другие элементы автомобиля.
Проведенные исследования еще раз доказали, что на машине лучше всего не попадать под обстрел, так как машина не сможет защитить своего владельца, конечно если это только не профессиональный бронетранспортер. Эксперты в очередной раз доказали этот факт, проведя казалось бы простой, но эффектный тест, показанный на видео.