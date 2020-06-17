В России подешевели полисы ОСАГО

Средняя стоимость полиса "автогражданки" в 2020 году упала в 46 из 85 субъектов Российской Федерации.

Фото: Смирнов Владимир/ТАСС Смирнов Владимир/ТАСС

В регионах, где снизилась цена на ОСАГО, проживает порядка 53% автовладельцев страны, сообщает в среду Российский союз автостраховщиков (РСА).

По данным страховщиков, средняя стоимость ОСАГО по стране осталась прежней, а выплаты выросли в 68 регионах в среднем на 4%.

Средняя премия выросла лишь в трех субъектах – Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. Премия снизилась в семи из десяти регионов, в которых проживает более 40% российских автовладельцев.

Так, в Санкт-Петербурге с января по июнь премия по ОСАГО уменьшилась на 0,6%, или на 45 руб. до 7,61 тыс. руб. В Свердловской, Ростовской, Челябинской, Нижегородской областях, а также в Башкортостане и Республике Татарстан премия снизилась на 1-2,8%, или на 52-165 руб.

В Москве, где проживает 10% российских автомобилистов, премия по ОСАГО выросла на 1,6%, или 133 руб. до 8,45 тыс. руб., а в Московской области – на 2,1% до 6,92 тыс. руб. Наибольшее увеличение премии зафиксировано в Краснодарском крае, где зарегистрировано 3,9% автовладельцев страны, – на 4,4% или 245 руб. до 5,79 тыс. руб.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, рост премии в Москве и Области – компенсаторный, он сдерживает повышение премии в других регионах России. При этом повышение является временной мерой, введенной из-за чрезвычайной убыточности рынка.