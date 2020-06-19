На чем ездят москвичи

В мае лидером столичного авторынка стала южнокорейская Hyundai Creta. За месяц в Москве был продан 231 такой паркетник.

По сравнению с маем прошлого года, когда было продано 632 таких автомобиля, спрос на Creta упал на 63%, сообщает в пятницу "Автостат-инфо".

Всего в мае в Москве было реализовано 6,19 тыс. новых автомобилей, а в мае 2019 года — 16,64 тыс. Общее снижение спроса составило 62,8%. Продажи иномарок упали на 63% до 5,72 тыс. штук, а российских автомобилей — на 52% до 476 штук.

На втором месте расположился южнокорейский бюджетник Kia Rio с результатом 224 проданных в мае экземпляра. Результат Rio оказался на 65% ниже прошлогоднего, когда в последний весенний месяц было продано 643 автомобиля.

Замыкает тройку лидеров Volkswagen Tiguan с 190 реализованными машинами — на 57% меньше, чем годом ранее (445 шт.).

Четвертое и пятое места достались чешской Skoda Octavia и японской Toyota Camry, результаты которых составили 176 и 160 проданных авто, а падение спроса — 57% и 62% соответственно.

Ранее были названы самые распространенные пикапы в России. На 1 января нынешнего года было зарегистрировано 278 тыс. таких автомобилей, что составляет менее 1% от всего легкового автопарка страны.