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Названы самые популярные автомобили в Москве 

Авторамблер и ещё 7 3 часа назад
На чем ездят москвичи
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
В мае лидером столичного авторынка стала южнокорейская Hyundai Creta. За месяц в Москве был продан 231 такой паркетник.
По сравнению с маем прошлого года, когда было продано 632 таких автомобиля, спрос на Creta упал на 63%, сообщает в пятницу "Автостат-инфо".
Всего в мае в Москве было реализовано 6,19 тыс. новых автомобилей, а в мае 2019 года — 16,64 тыс. Общее снижение спроса составило 62,8%. Продажи иномарок упали на 63% до 5,72 тыс. штук, а российских автомобилей — на 52% до 476 штук.
На втором месте расположился южнокорейский бюджетник Kia Rio с результатом 224 проданных в мае экземпляра. Результат Rio оказался на 65% ниже прошлогоднего, когда в последний весенний месяц было продано 643 автомобиля.
Замыкает тройку лидеров Volkswagen Tiguan с 190 реализованными машинами — на 57% меньше, чем годом ранее (445 шт.).
Четвертое и пятое места достались чешской Skoda Octavia и японской Toyota Camry, результаты которых составили 176 и 160 проданных авто, а падение спроса — 57% и 62% соответственно.
Далее в десятке моделей-лидеров по итогам мая расположились Lada Largus (154 ед. и -52%), Lada Vesta (154 шт. и -33%), BMW X5 (151 авто и +67,8%), Volkswagen Polo (140 и -78,5%) и Skoda Kodiaq (133 и -66%).
Ранее были названы самые распространенные пикапы в России. На 1 января нынешнего года было зарегистрировано 278 тыс. таких автомобилей, что составляет менее 1% от всего легкового автопарка страны.
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Бортжурнал , Кроссовер , Hyundai , Lada Largus , BMW , Kia , Hyundai Creta , BMW X5 , Lada Vesta , Volkswagen Polo , Lada , Toyota , Skoda Kodiaq , Skoda Octavia , Volkswagen , Skoda , Volkswagen Tiguan , Kia Rio , Toyota Camry
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