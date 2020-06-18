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Обновленный Bentley Bentayga: первые фотографии салона 

Motor.ru и ещё 3 4 часа назад
Обновленный Bentley Bentayga: первые фотографии салона
Фото: Instagram.com/wilcoblok
Флагманский внедорожник Bentley Bentayga, дебютировавший осенью 2015 года, готовится в плановому обновлению в середине жизненного цикла. Компания уже приступила к дорожным испытаниям новинки, а теперь в Сеть попали первые фотографии рестайлингового автомобиля без камуфляжа, в том числе и снимки салона.
Внедорожник на фотографиях, опубликованных пользователем wilcoblok в Instаgram, отличается от нынешней версии передним бампером, другой формой воздухаборников и передней оптикой, которая на изображениях выглядит более овальной.
Что же касается салона, то обновлённая Bentayga получит новые вентиляционные отверстия, расположенные по бокам от аналоговых часов: если раньше они были круглыми, то теперь их сделали прямоугольными. Центральная консоль полностью пересмотрена: физические кнопки переместили под экран мультимедийной системы, а сам он стал длиннее.
Instagram.com/wilcoblok
Instagram.com/wilcoblok
Instagram.com/wilcoblok
В начале лета обновлённую Bentley Bentayga заметили на дороге во время испытаний в Германии. Тогда шпионам удалось сфотографировать внедорожник в том числе и сзади — ожидается, что он получит новые фонари.
Линейка моторов, скорее всего, останется прежней. На сегодняшний день она включает 608-сильный мотор для модификации Bentayga W12, форсированный до 635 сил агрегат, который устанавливается на Bentayga Speed, V8 мощностью 550 лошадиных сил и дизельный двигатель (435 сил). Кроме того, доступна 449-сильная гибридная установка — такую Bentayga можно заряжать от обычной розетки.
В России «заряженную» модификацию Bentayga Speed и лимитированную версию Bentayga Design Series by Mulliner можно купить за 18,3 миллиона и 16,1 миллиона рублей соответственно. Вариант с V8 можно стоит 12,99 миллиона рублей. Что же касается Bentayga Diesel, то на момент дебюта автомобиль стоил 11,9 миллиона рублей.
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Бортжурнал , Bentley Bentayga , Bentley
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