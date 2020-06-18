Автомобили с вариатором: почему их отказываются покупать 

Модели, которые оснащены вариатором, обходят стороной большинство автолюбителей. На это есть свои причины.

Медленный разгон. По мнению специалистов, вариатор способен обеспечить плавный и быстрый разгон. Однако опытные владельцы автомобилей уверяют в плохом наборе скорости. И это не удивительно. Большинство водителей привыкли к классическому "фырчанию". Когда вариатор, работающий синхронно с двигателем, издает непривычный монотонный гул. Соответственно, водители подозревают в этом что-то неладное.

Высокие требования к вождению. Вариатор требует аккуратного вождения. В противном случае поломок не избежать, и причем многочисленных.

Дорогое обслуживание. Автомобиль с вариатором требует частого обслуживания, которое выходит в солидную сумму. Ведь большинство водителей не практикуют спокойную размеренную езду — зачем тогда нужен автомобиль? Именно спешка в основном является причиной неисправности вариатора. А его ремонт не дешевый. Кроме того, вариатор требует частой замены рабочего масла, что также ударяет по кошельку автовладельца.

Буксировка. Нет возможности буксировки автомобиля — кому понравится такое. Буксировать можно, но это скажется на вариаторе и его работоспособности в дальнейшем. Необходимо соблюдать ряд правил, чтобы вариатор остался целым. Но большинство водителей не хотят брать на себя эти хлопоты и предпочитают машины без вариатора.