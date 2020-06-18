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Mercedes сообщил об отзыве в Китае более 4,5 тыс. авто из-за наклеек 

Car.ru и ещё 1 5 часов назад
Неправильные наклейки: Mercedes отзывает более 4,5 тыс. авто
Фото: Car.ru
Китайские представители немецкой компании Mercedes объявили о масштабной отзывной кампании.
В Mercedes рассказали о том, что в Китае будет отозвано около 4,5 тысяч транспортных средств. Причина для инициирования кампании — наклейки с неверной информацией, установленные на дверях сзади.
Представители китайского отделения бренда также заявили, что начать отзыв планируют уже в ближайшие дни. Недочет замечен на автомобилях, принадлежащих к линейке G-class. Производителя интересуют только те модели, которые выпускались с середины февраля 2018 года и до конца сентября 2019 года.
Также поделились в Mercedes информацией о том, что именно не так на наклейке. Оказалось, что там описан неправильный способ блокировки замков дверей. Тот вариант, который показан сейчас на отзываемых автомобилях, может стать причиной раскрытия дверей.
Китайские представители немецкого бренда заявили, что проведут бесплатную замену наклейки на новую, где последовательность блокировки заднего замка будет описана правильно.
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