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Kia раскрыла внешность нового Carnival 

Авторамблер и ещё 8 6 часов назад
Kia раскрыла внешность нового Carnival
Фото: Kia
Судя по первому тизеру, опубликованному южнокорейской маркой, минивэн четвертой генерации получит полностью пересмотренную внешность и станет похож на большой кроссовер.
Новый облик новинки в самой Kia охарактеризовали как "стиль SUV" и придумали для него особую категорию GUV — Grand Utility Vehicle. В компании рассчитывают, что решение приблизиться к популярному на многих рынках сегменту поможет Carnival вернуть былую популярность. За прошедшие пять месяцев нынешнего года Kia удалось продать на домашнем рынке только 14 тыс. MPV — в два раза меньше, чем годом ранее.
Оформлением покрупневшего передка Carnival похож на Sorento, и это неслучайно: сообщалось, что со сменой поколения минивэн "переехал" на платформу кроссовера. По периметру модели протянута тонкая поясная линия, соединяющая между собой переднюю оптику и фонари.
В салоне появится цифровая приборная панель и модный крупный тачскрин системы мультимедиа. По некоторым данным, Carnival может получить роскошную четырехместную версию. Дореформенный вэн в Южной Корее предлагают в семи-, девяти— или одиннадцатиместной модификациях.
Официальной информации о гамме двигателей пока нет, однако ожидается, что минивэн сохранит прежний 2,2-литровый "турбодизель", а на смену 3,3-литровому мотору придет наддувный двигатель от Sorento объемом 2,5 л и мощностью 281 л.с. Кроме этого, в палитру двигателей может войти бензоэлектрическая силовая установка на базе 1,6-литрового мотора.
Премьера Kia Carnival четвертой генерации намечена на июль. Появится ли модель в России, пока неизвестно, однако в компании изучают такую возможность.
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Бортжурнал , Kia , Kia Carnival
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