Рассекречена внешность электрокроссоверов Volkswagen

В интернете появились снимки серийных версий электрических кроссоверов Volkswagen ID.4 X и ID.4 Crozz.

Внешне обе машины похожи на электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 . Друг от друга два кроссовера отличаются размерами и некоторыми внешними элементами, в том числе бамперами.

Автомобили будут оснащены электромотором на задней оси, развивающим мощность 204 л. с. В топовых версиях без подзарядки возможно будет проехать до 500 километров.

В планах компании производство более двадцати машин с электрическими силовыми установками до 2025 года, однако пока даже первый серийный электрокар, хэтчбек Volkswagen ID.3., до сих пор не вышел в продажу из-за выявленных во время тестов проблем.