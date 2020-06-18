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Рассекречена внешность двух электрических кроссоверов Volkswagen 

Wroom.ru 8 часов назад
Рассекречена внешность электрокроссоверов Volkswagen
Фото: Wroom.ru
В интернете появились снимки серийных версий электрических кроссоверов Volkswagen ID.4 X и ID.4 Crozz.
Внешне обе машины похожи на электрический хэтчбек Volkswagen ID.3. Друг от друга два кроссовера отличаются размерами и некоторыми внешними элементами, в том числе бамперами.
Автомобили будут оснащены электромотором на задней оси, развивающим мощность 204 л. с. В топовых версиях без подзарядки возможно будет проехать до 500 километров.
В планах компании производство более двадцати машин с электрическими силовыми установками до 2025 года, однако пока даже первый серийный электрокар, хэтчбек Volkswagen ID.3., до сих пор не вышел в продажу из-за выявленных во время тестов проблем.
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Бортжурнал , Volkswagen
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