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Пятерка автомобилей президента Белоруссии 

Car.ru 4 часа назад
Президентский гараж: пять авто Александра Лукашенко
Фото: Car.ru
Автомобили президента Беларуси: на чем ездит бессменный лидер дружественного государства.
Самый интересный «экспонат» личной коллекций президента — Tesla Model S. Лидер государства признается, что периодически тестирует это транспортное средство. Самое интересное для него — техническая составляющая.
Более скромный автомобиль — Geely Emgrand EV. Китайское авто подарили президенту, когда тот приезжал с официальным визитом на завод «БелДжи». Интересен этот экземпляр тем, что работает только на электричестве, как и Tesla.
Car.ru
Еще один интересный автомобиль Александра Лукашенко — Audi A8. Это авто президент использует регулярно, часто он же находится за рулем, не пользуясь услугами водителя.
Car.ru
Любовь к немецкому автопрому заметна и по наличию в гараже Mercedes-Maybach 62. Это лимузин, который выпущен около 10 лет назад. Автомобиль достался Александру Лукашенко в качестве подарка.
Car.ru
Не менее солидный автомобиль из гаража президента — Mercedes-Maybach Pullman Guard. От предыдущего отличается тем, что выпущен относительно недавно, а под капотом имеет шестилитровый силовой агрегат на 530 лошадиных сил.
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Бортжурнал , Geely , Geely Emgrand , Audi , Tesla , Audi A8 , Александр Лукашенко
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