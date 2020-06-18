Президентский гараж: пять авто Александра Лукашенко

Автомобили президента Беларуси: на чем ездит бессменный лидер дружественного государства.

Самый интересный «экспонат» личной коллекций президента — Tesla Model S. Лидер государства признается, что периодически тестирует это транспортное средство. Самое интересное для него — техническая составляющая.

Более скромный автомобиль — Geely Emgrand EV. Китайское авто подарили президенту, когда тот приезжал с официальным визитом на завод «БелДжи». Интересен этот экземпляр тем, что работает только на электричестве, как и Tesla.

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Еще один интересный автомобиль Александра Лукашенко Audi A8. Это авто президент использует регулярно, часто он же находится за рулем, не пользуясь услугами водителя.

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Любовь к немецкому автопрому заметна и по наличию в гараже Mercedes-Maybach 62. Это лимузин, который выпущен около 10 лет назад. Автомобиль достался Александру Лукашенко в качестве подарка.

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Не менее солидный автомобиль из гаража президента — Mercedes-Maybach Pullman Guard. От предыдущего отличается тем, что выпущен относительно недавно, а под капотом имеет шестилитровый силовой агрегат на 530 лошадиных сил.