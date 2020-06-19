За рулем без рук: Ford получит систему автономного вождения

Электрический кроссовер Ford получит автономную систему Active Drive Assist, которая позволит убирать руки с руля во время езды. Однако за дорогой все равно придется следить.
Автопилот, который станет частью проекта Co-Pilot360 2.0, будет следить за взглядом водителя с помощью специальной камеры — по тому же принципу работает система Ultra Cruise в Cadillac. Как отмечают в Ford, работе камеры не помешают даже солнечные очки.
Если система заметит, что водитель надолго отвлекся от дороги, она начнет снижать скорость кроссовера.
"Active Drive Assist с камерой, следящей за глазами водителя — отличное решение, так как позволяет снизить уровень дискомфорта в длительных поездках, но оставляет водителю контроль за ситуацией", — сказал Хау Таи-Танг, глава отдела Ford по разработке и закупке продукции.
Еще одна особенность автопилота состоит в том, что он сможет работать только на крупных шоссе, находящихся в базе Ford. На сегодняшний день она включает в себя 160,9 тыс. км подробно изученных автодорог в 50 штатах США и Канады.
Кроме этого, чтобы воспользоваться автопилотом, будущим владельцам Mustang Mach-E придется приобрести пакет Co-Pilot360 Active 2.0 с необходимым оборудованием. Система Active Drive Assist покупается отдельно. Автопилот будет доступен владельцам "зеленого" Ford в следующем году.
Ford Mustang Mach-E был представлен в ноябре прошлого года в Лос-Анджелесе и стал первым новым "Мустангом" за 55 лет. Самая мощная версия кроссовера с AWD развивает до 332 л.с. и 565 Нм крутящего момента. Запас хода варьируется от 340 до 600 км.