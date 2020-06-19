За рулем без рук: Ford получит систему автономного вождения

Электрический кроссовер Ford получит автономную систему Active Drive Assist, которая позволит убирать руки с руля во время езды. Однако за дорогой все равно придется следить.

Автопилот, который станет частью проекта Co-Pilot360 2.0, будет следить за взглядом водителя с помощью специальной камеры — по тому же принципу работает система Ultra Cruise в Cadillac . Как отмечают в Ford, работе камеры не помешают даже солнечные очки.

Если система заметит, что водитель надолго отвлекся от дороги, она начнет снижать скорость кроссовера.

"Active Drive Assist с камерой, следящей за глазами водителя — отличное решение, так как позволяет снизить уровень дискомфорта в длительных поездках, но оставляет водителю контроль за ситуацией", — сказал Хау Таи-Танг, глава отдела Ford по разработке и закупке продукции.

Еще одна особенность автопилота состоит в том, что он сможет работать только на крупных шоссе, находящихся в базе Ford. На сегодняшний день она включает в себя 160,9 тыс. км подробно изученных автодорог в 50 штатах США и Канады.

Кроме этого, чтобы воспользоваться автопилотом, будущим владельцам Mustang Mach-E придется приобрести пакет Co-Pilot360 Active 2.0 с необходимым оборудованием. Система Active Drive Assist покупается отдельно. Автопилот будет доступен владельцам "зеленого" Ford в следующем году.